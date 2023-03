Mahmood, il docufilm che ripercorre la vita del cantante trionfa ai Filming Italy Los Angeles

Ai Filming Italy Los Angeles 2023, la storia di Mahmood si aggiudica il premio “Best Docu Film Award”. Il docufilm diventato ormai un vero e proprio successo mondiale è prodotto da Red Carpet, Società del gruppo Iervolino e Lady Bacardi Entartainment e da Prime Video. Scopriamo insieme la trama, tutte le testimonianze e il trailer.

Mahmood è il docufilm che ripercorre la vita e la carriera del celebre cantante. Prodotto da Red Carpet e Prime Video, con la collaborazione di Tulipani srl, dopo il successo ad Alice nella Città, ha trionfato ai Filming Italy Los Angeles 2023 portando a casa il premio “Best Docu Film Award”

In occasione dell’ottava edizione del noto festival dedicato alle eccellenze italiane nel settore cinematografico, il docufilm ha ricevuto la premiazione sul palco di Los Angeles. Si tratta di una pellicola che ripercorre tappa per tappa l’incredibile storia di colui che ad oggi è uno talenti più amati nel mondo della musica. Per la prima volta, il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione autonoma Alice nella Città.

A rilasciare qualche dichiarazione in merito al docufilm Mahmood ci ha pensato Ellida Bronzetti,

membro del Consiglio di Amministrazione di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e CEO di Red Carpet. Queste sono state le sue parole:

Il docufilm Mahmood parla ai giovani attraverso il linguaggio della musica e racconta una storia, come la vita personale di Alessandro, che merita di essere raccontata all’estero. Questo progetto raccoglie in pieno lo spirito di una società come red carpet che vuole sempre di più affermarsi come production house di prodotti unscripted, legati all’industria musicale attraverso contenuti per le nuove

generazioni.



Diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci, nel docufilm possiamo trovare le testimonianze di Blanco, Carmen Consoli, Dardust e Paola Zukar. I personaggi citati raccontano il percorso che ha reso Mahmood un fenomeno musicale a tutti gli effetti.