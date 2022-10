Trama

Trailer Regia: Alexandre O. Philippe

Cast: Rodney Ascher, Justin Benson, Karyn Kusama, Aaron Moorhead, Amy Nicholson, John Waters

Genere: Documentario

Durata: 108 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Wanted “Lynch/Oz” è un documentario presentato alla 17°Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, dopo aver esordito con successo al Tribeca Film Festival. Lynch/Oz: la trama Il regista svizzero analizza come l’opera di David Lynch sia stata influenzata dal grande classico di Hollywood del 1939 “Il mago di Oz” di Victor Fleming con una giovanissima Judy Garland. L’autore di "Twin Peaks" ha detto più volte come la sua carriera cinematografica ha preso ispirazione da questa strana storia, da “Cuore selvaggio” a alla sua serie tv culto. Il film è diviso in sei capitoli accompagnati da guide d’eccezione nella settima arte. Un viaggio nella cultura americana all’insegna del sogno e degli incubi. L’autore Phillippe ha girato nella sua carriera diversi documentari sui film più importanti della storia del cinema, da “Memory:The Origins of Alien” sulla saga di Alien a “Psycho” con “78/52: Hitchcock Shower Scene”, passando per “The People vs. George Lucas” .