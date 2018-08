Titolo originale: The man who stole Banksy

Regia: Marco Proserpio

Cast: Iggy Pop, Carlo McCormick

Genere: documentario, colore

Durata: 93 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 11 dicembre 2018

Provocatorio e pungente, Banksy, uno degli artisti più promettenti del XXI secolo, diventa il soggetto del nuovo documentario del regista Marco Proserpio, che si impegna a filmare l’impatto dell’arte sulla società, quando si ha a che fare con argomenti scomodi, davanti ai quali tutti sembrano girarsi dall'altra parte.

L'uomo che rubò Banksy: la Striscia di Gaza diventa la nuova tela di Banksy

E’ il 2007 quando Banksy e la sua squadra portano avanti una nuova provocazione, che punta il dito contro uno dei conflitti più tesi degli ultimi decenni: la questione del medio oriente.

In Palestina compaiano infatti sulle case e sulle mura di cinta graffiti che portano una sola e inconfondibile firma: Banksy.

La raffigurazione di un soldato israeliano che chiede i documenti ad un asino però fa andare su tutte le furie la popolazione, che sentendosi offesa e messa in ridicolo davanti agli occhi di tutto il mondo decide di sbarazzarsi dell’opera.

Un imprenditore locale, Maikel Canawati e un palestrato taxista, Walid, sceglieranno un modus operandi del tutto particolare: con l’aiuto della comunità infatti porteranno via il muro imbratto e decideranno di venderlo al migliore offerente.

Marco Proserpio filma così una vicenda dalle importanti tinte politico-sociali narrata dall’inconfondibile voce di Iggy Pop.

L'uomo che rubò Banksy: la street art per il sociale

L’asino e il soldato non sono la prima fonte di polemiche per Banksy, che vanta infatti un lungo curriculum di graffiti scomodi, che hanno suscitato lo scandalo di tutto il mondo. Da “Kissing Cooppers” al “ Sweep it under the carpet” Banksy si dimostra un maestro della provocazione, che attraverso le sue opera riesce a rendere con estrema naturalezza concetti che la società si impegna ancora a far rimanere tabù.