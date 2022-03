Titolo originale: Lunana: A Yak in the Classroom

Regia: Pawo Choyning Dorji

Cast: Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham

Genere: Drammatico, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Bhutan, 2021

Distribuzione: Officine Obu

Data di uscita: 31 marzo 2022

Officine OBU distribuisce nelle sale italiane “Lunana: il villaggio alla fine del mondo”, regia di Pawo Choyning Dorji.

Si tratta della prima pellicola totalmente realizzata in Bhutan ad essere stata candidata al Premio Oscar 2022 nella sezione Miglior Film Internazionale.

Lunana - Il villaggio alla fine del mondo: La trama

"Lunana - Il villaggio alla fine del mondo" è ambientato nel posto che viene considerato il più felice del mondo: il Bhutan. Ma è veramente così?

É ciò che si chiede anche Ugyen, giovane insegnante, alla ricerca della pace e della serenità. Il giovane si troverà a dover percorrere 8 giorni di cammino impervio e faticoso per raggiungere la scuola più remota che esista, situata nel villaggio di Lunana, lungo i ghiacciai dell’Himalaya al confine tra il Bhutan e il Tibet a 4.800 metri di quota. Sarà in questo angolo di mondo che capirà che il vero segreto della felicità risiede in ogni piccola cosa, piccolo gesto e, soprattutto, nei volti degli abitanti del luogo, che oramai chiama casa.

Girato in collaborazione con gli abitanti del villaggio, il film ha in parte già raggiunto uno dei suoi obiettivi: ricordarci che tutto è possibile se solo lo si fa con amore e compassione verso l’altro. A Lunana non c’è elettricità, acqua corrente, né una lavagna o libri di testo, Ugyen si ritrova catapultato in un tempo sospeso dove la straordinaria spiritualità della comunità, che sa affrontare con profonda resilienza le vicissitudini della vita, mostra quanto sia importante riconoscere le priorità a discapito delle futilità e dei bisogni di cui sentiamo di avere l’assoluta esigenza.