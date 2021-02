L'ultimo Paradiso: un viaggio all'inferno

Riccardo Scamarcio è Ciccio (in effetti negli ultimi anni un attimo esondato lo è, rimanendo purtuttavia sempre piacente), canaglia pugliese con la predilezione proibita per una giovane donna che ça va sans dire... non è sua moglie! Nel ruolo ci sa sprofondare con grande forza e rudezza, come un vomere che sprofonda nella terra, nella fattispecie la pittoresca e aspra terra natia dell’attore, dalla quale, a detta sua, non se n’è mai andato, e che a ben guardare gli ha trasferito parte di quella selvaticità che tanto piace di lui.

Il film è un mélo dolorante e rabbioso, impiantato in un contesto socio-culturale complesso, difficile e cruento. Inganna con una suggestiva elegia paesaggistica, ma è subito pronto a vedersi colorato il terreno di rosso, quando sullo schermo si affaccia l’odio travestito da temibile quanto incomprensibile brama di vendetta.

Scamarcio e quella sua rustica grazia

Scamarcio e quella sua rustica grazia sostengono perfettamente il racconto, il quale non suscita eccitamento massimo e continuativo, quanto piuttosto un compassato saliscendi emozionale che parte da una passione bruciante delicatamente ostentata, per arrivare sino a una cupamente aberrante contemplazione del mostruoso.

Chissà se il pubblico di Netflix, che abbiamo idea di esser oramai troppo avvezzo ai canoni visual-narrativi dei seriali tv, sarà in grado di apprezzare lo sforzo invece ponderato e razionalmente composto del regista Rocco Ricciardulli, fatto sta che “L’ultimo Paradiso” costituisce per noi un lavoro onesto, ben diretto ed efficacemente recitato.

Mirko Tommasi