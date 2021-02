Titolo originale: Luca

Regia: Enrico Casarosa

Cast: Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Jim Gaffigan

Genere: animazione, avventura, commedia, fantastico

Durata: n/d

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Luca è un film d'animazione del 2021 diretto da Enrico Casarosa. È il 24° lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios.

Luca: la trama

Ambientato negli anni '60 in una località balneare della Liguria, presumibilmente le Cinque Terre, un ragazzo di nome Luca trascorre e vive delle esperienze indimenticabili insieme al suo migliore amico Alberto.

Ma entrambi nascondono un segreto: sono delle creature marine provenienti da un mondo sotto la superficie dell'acqua.

Produzione del lungometraggio

Il 29 luglio 2020, la Pixar annuncia il suo nuovo film intitolato “Luca”, diretto da Enrico Casarosa e prodotto da Andrea Warren. Il regista Casarosa, ha dichiarato che il film sarà ispirato alla sua infanzia, trascorsa a Genova e combinerà elementi dei registi Federico Fellini e Hayao Miyazaki.

Per il film, la Pixar ha inviato diverse persone nella riviera Ligure per un viaggio di ricerca, durante il quale sono state scattate fotografie al paesaggio e alla popolazione locale.

Per la colonna sonora il regista Casarosa, avrebbe voluto il maestro Ennio Morricone, del quale è un grande fan. Purtroppo il grande compositore italiano è morto il 6 luglio 2020, all’età di 91 anni, prima che Enrico potesse contattarlo per proporgli il lavoro.

A luglio 2020, lo sceneggiatore di Soul, Mike Jones, ha annunciato che avrebbe co-scritto la sceneggiatura con Jesse Andrews.