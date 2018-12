Regia: Cordula Kablitz-Post

Cast: Nicole Heesters, Katharina Lorenz, Liv Lisa Fries, Helena Pieske, Matthias Lier

Genere: Drammatico, Biografico, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Austria, Germania, 2018

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 7 marzo 2019

Femminista “ante litteram”, audace, coraggiosa e intelligente: Lou Von Salomè sbarca nei cinema con il suo fascino da femme fatale, che ha stregato alcuni dei pensatori più in auge del tardo ottocento. Da Nietzsche a Freud nessuno è stato in grado di resisterle.

Lou Von Salomè: scrittrice, psicoanalista e musa dei grandi filosofi

Arrivata alla rispettabile età di 72 anni, con una valigia piena di sogni realizzati e di esperienze fuori dal comune, Lou Von Salomè, pochi anni prima della sua scomparsa si ritrova a raccontare a uno dei suoi numerosi spasimanti la sua avventurosa vita. Una vita che Lou, fin da piccola, aveva giurato di consacrare alla filosofia, allo studio e a tutto ciò che fosse in grado di ampliare le conoscenze umane. Ribellandosi alle convenzioni sociali borghesi, con le quali era stata cresciuta, Lou si affermerà presto sullo scenario culturale europeo, godendo della fama di essere tra le psicoanaliste e filosofe donne più apprezzate di fine secolo.

Lou Von Salomè: la storia di una mente brillante rimasta nell’ombra

Nata da una famiglia di origine russa, immigrata in Germania negli anni ’60 dell’Ottocento, Lou dimostra, già da bambina, di essere più interessata allo studio e alla scrittura che alle buone maniere e al debutto in società. Curiosa e di spirito ribelle, Lou entra in contatto con le personalità più influenti del suo tempo, diventando musa e oggetto del desiderio di Nietzsche, Rée, Andreas, Rilke, Freud e molti altri ancora. Oltre ad essere ispiratrice, Lou è autrice di saggi e romanzi di successo, incentrati maggiormente su studi di psicoanalisi maschile, sulla sessualità femminile e su sofisticate ricerche filosofiche.