Regia: Giuseppe Piccioni

Cast: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello, Lino Musella, Sandra Ceccarelli, Antonio Salines, Vincenzo Nemolato, Costantino Seghi

Genere: Drammatico, colore

Durata: 125 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 24 febbraio 2022

"L'ombra del giorno" un film di Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, ambientato in una città di provincia (Ascoli Piceno) alla fine degli anni '30. La pellicola racconta la storia di Luciano, il proprietario di un ristorante, che crede di poter vivere in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Un giorno, nella sua vita compare una ragazza dal nome Anna che riesce a farsi assumere nel ristorante. Da allora la vita di Luciano non sarà più la stessa. L’ombra del giorno è una storia d’amore nata in quei difficili anni.

L'ombra del giorno Trama

1938. È un giorno qualunque, in una città di provincia come tante altre in Italia (Ascoli Piceno). I tavoli sono apparecchiati e Luciano ha appena aperto il suo ristorante. Dalla vetrina vede un corteo ordinato di bimbi di una scuola elementare, accompagnati da una maestra. Camminano disciplinati sul marciapiede al sole, in fila per due, con i loro grembiuli infiocchettati e i capelli pettinati con cura. Luciano è tentato di credere a quell’immagine di serenità, di fiducia nel futuro.

Ha un’andatura claudicante a causa di una ferita della prima guerra mondiale, un ricordo permanente della ferocia di quel conflitto. Dietro le ampie vetrine che danno sull’antica piazza scorre la vita di quella piccola città in quegli anni. Sono gli anni del consenso, delle opere pubbliche, e delle nuove città. Luciano è un fascista, come la maggior parte degli italiani in quel periodo, ma lo è a modo suo; ha preferito rimanere in disparte e si è tenuto lontano dall’idea di

trarre vantaggio dalle sue decorazioni di guerra e dalla militanza ottusa e obbediente nelle gerarchie del partito. Però si sente partecipe di quel generale entusiasmo.