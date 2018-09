Lola, che va pazza per i supereroi e il cui film preferito è “Se mi lasci ti cancello” di Gondry, ha il volto di Charlotte Gabris , attrice molto famosa in Francia, mentre a vestire i panni di Jeremy c’è Syrus Shahidi , visto tra l’altro in “Une histoire de fou”. Ad impersonare Mathias, l’amico e collega di Jeremy (i due hanno fondato e gestiscono ‘Cercasi alibi disperatamente’, in cui danno supporto ai bugiardi in cerca di scuse), abbiamo lo stesso sceneggiatore, Tom Hygreck. Impossibile non citare Sylvain Quimene, al suo Mickael vengono riservate le battute più esilaranti.

Titolo originale: Blockbuster

Regia: July Hygreck

Cast: Syrus Shahidi, Charlotte Gabris, Tom Hygreck, Sylvain Quimène, Laura Boujenah. Foëd Amara, Lionel Abelanski, Amaury de Crayencour, Thomas Maurion, Charles Templon

Genere: Commedia, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Francia, Italia, 2017

Distribuzione: Sun Film Group

Data di uscita: 20 settembre 2018

"Lola + Jeremy" è una commedia francese, diretta da July Hygreck, che ruota attorno alla coppia formata dai due protagonisti nel titolo.

Jeremy ha 27 anni ed è un graphic designer; assieme al suo migliore amico Mathias ha messo su un'attività davvero originale che fornisce scuse pronte su richiesta a fidanzati traditori che hanno bisogno di 'alibi' per coprire le proprie scappatelle.

Lola, invece, ha 25 anni, è appassionata di comics e lavora in una fumetteria; inoltre è un'inguaribile romantica e ama a dismisura i film di Michel Gondry, in modo particolare "Se mi lasci ti cancello", che rivede volentieri ad ogni occasione.

Lola e Jeremy sono innamorati e decidono di creare un video-diario della loro relazione, immortalando giorno per giorno la propria storia d'amore, allo scopo di riguardarla di lì a dieci anni; ma Lola è troppo curiosa e rivede fin da subito le riprese, scoprendone una di cui non sarebbe mai dovuta venire a conoscenza.

Lola + Jeremy: un'assurda banda di supereroi criminali

Nel video in questione, girato diverso tempo prima che i due si conoscessero, Lola vede Jeremy e i suoi amici intenti a confabulare, mentre parlano proprio di lei e di un progetto davvero bizzarro. Jeremy ha intenzione di realizzare un reportage da far vedere al padre costretto in un letto di ospedale e ormai in fin di vita. La ragazza, capendo di essere stata vittima di un assurdo inganno, si sente offesa e tradita dal gesto del fidanzato e decide di troncare il loro rapporto. Jeremy, però, è davvero molto innamorato e non può permettersi di perdere Lola per sempre ed è disposto a tutto per riconquistare il cuore della sua bella. Completamente fuori di sé il ragazzo compie un gesto disperato e mette insieme una gang di criminali mascherati da supereroi, il cui scopo sarà quello di rapire personaggi famosi chiedendo come riscatto Lola.