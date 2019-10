Lola - Recensione: un film intenso e delicato sull’accettazione

Laurent Micheli, al suo secondo lungometraggio, realizza un film di rara bellezza in cui ogni cosa è trattata con un garbo ed una delicatezza inusuali, sopratutto quando si propongono temi di non facile gestione. Lo script è frutto di un lavoro a più mani, al quale collaborano con lo stesso regista Marion Doussot, Agnès Feuvre e Mariette Desert.

Lola ha diciotto anni, vive in una casa famiglia da quando suo padre Phillip l’ha cacciata di casa: Lola è nata Lionel, ed il padre non riesce ad accettare questi radicali cambiamenti.

La narrazione parte un lutto e dalla difficoltà di Philipp a condividere con Lola persino questo dramma, la perdita della moglie/madre. La violenza emotiva della situazione porterà entrambi a compiere azioni azzardate, che segneranno ulteriormente il vuoto che li divide.

Entrambi non riescono a staccarsi dall’urna con le ceneri, e loro malgrado saranno costretti a condividere un breve viaggio per compiere le volontà della defunta.

Lola: un singolare ‘on the road’ in cui ciascuno rimane se stesso

Se solitamente questo tipo di narrazione porta i protagonisti a riscoprire se stessi o a rivelarsi all’altro, Micheli si serve invece del ‘viaggio’ fisico privandolo però della valenza catartica che spesso le viene assegnata cinematograficamente. Per Lola e Phillip il viaggio sarà un’ulteriore occasione per rimarcare le proprie scelte, senza ipocrisie, mettendo a nudo il proprio sentire. Quella di “Lola” è una storia di dolore, un duro percorso di accettazione della propria essenza, che la porta ad abbandonare il vecchio corpo per ricomporre se stessa in un’esteriorità a lei più congeniale, in cui sentirsi se stessa fino in fondo.

Phillip invero non è un mostro, ma di sicuro non è buon padre, che sa stare vicino ad un figlio ‘a prescindere’… a prescindere dall’orientamento sessuale, dall’aspetto esteriore, dai comportamenti giusti o sbagliati. Ma questo non significa che anche lui non viva il suo personale dramma, che lo travolge come un fiume in piena, non riuscendo ad accettare la decisione di Lionel perché proprio non ne è capace.

Lola: l’amore materno senza confini

Con “Lola” Micheli esplora un territorio impervio, con un costrutto narrativo intriso di sentimenti, privo di artifici, in cui ogni personaggio segna in qualche modo il cammino della coppia di protagonisti. La figura materna, seppur scomparsa, ha un ruolo preponderante nell’evolversi del percorso emotivo dei due.

Un film che lascia il segno, per la sua perfezione estetica e per avere un cuore pulsante che incanta lo spettatore in sala.

Maria Grazia Bosu