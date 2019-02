Little Miss Dolittle (2019)

Titolo originale: Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer

Regia: Joachim Masannek

Cast: Peri Baumeister, Aaron Kissiov, Aylin Tezel, Meret Becker, Tom Beck, Christoph Maria Herbst, Malu Leicher

Genere: commedia, fantasy

Durata: 98 minuti

Produzione: Germania, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 16 maggio 2019

Joachim Masannek è alla regia di questo film tratto da una serie di libri per bambini di Tanya Stewner. La storia racconta le vicende di una bambina in grado di parlare con gli animali. Un potere segreto che solo lei e pochi altri sanno, ma che dovrà adoperare per sventare le malefatte di un criminale.

Little Miss Dolittle: il coraggio di una ragazzina salverà gli animali

Lilliane Susewind (soprannominata Lilli) è una bambina di undici anni e possiede la capacità di poter comunicare con gli animali; abilità della quale sanno l'esistenza solo i genitori e la nonna. Sfortunatamente il potere della ragazzina ha causato molti problemi nel passato e la sua famiglia gli ha messo il divieto di poterlo usare, visto che sono stati costretti a trasferirsi da un posto all'altro. Una volta arrivata nella loro nuova abitazione, Lilli promette di non usare questa sua particolarità e fa molta amicizia con un suo compagno di classe, Jess. Però, a causa del rapimento dell'elefantino Ronni dallo zoo del paese da parte di un ladro di animali, la bambina dovrà usare il suo potere affiancata dal suo nuovo amico per salvare gli animaletti.

Little Miss Dolittle: il cast

Malu Leicher fa il suo esordio sul grande schermo interpretando la coraggiosa bambina Lilliane Susewind. Aaron Kissiov interpreta il compagno di classe della protagonista Jess, il quale la aiuterà per salvare gli animali. Tra gli altri membri del cast troviamo Peri Baumeister ("Wetlands", "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm") e Aylin Tezel ("Robinson Crusoe", "Macho Man"). La sceneggiatura della pellicola è scritta da Mathias Dinter, Beate Fraunholz e Betty Platz.