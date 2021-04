Un film drammatico e profondo

"Listen" è un film struggente, carico di disperazione, ma essenziale nella sua narrazione che segue tutti gli elementi di un racconto ben strutturato. Il titolo fortemente simbolico e dai molteplici significati sembra suggerire ciò che manca a una famiglia di immigrati in un Paese che, in questo caso, è rappresentato dal Regno Unito. Opposizioni e contrasti pervadono il film: dagli abiti agli sguardi, dai dialoghi agli ambienti. Una difficoltà viene trasformata in una lotta continua contro un sistema che segue regole e dogmi e che, apparentemente, sembra privo di qualsiasi empatia e comprensione. Ma la regista Ana Rocha de Sousa non giudica, semplicemente rappresenta ciò che accade. "È la puntualità britannica" dice la protagonista Bela, interpretata da Lúcia Moniz, e la rigidezza al quale fa riferimento è più volte mostrata nel semplice susseguirsi degli eventi, nel quadro di una realtà.

La vicenda mostra un'altra faccia del Regno Unito, di un'istituzione che nel preservare e proteggere i più piccoli, condanna a priori e pone divieti, perché queste sono le regole. In "Listen" non c'è una netta differenza tra giusto e sbagliato, ma solo troppa distanza, con un sottile riferimento all'eccessiva inflessibilità di un Paese che rischia di essere insensibile di fronte a uno sbaglio al quale è troppo tardi per rimediare. L'efficienza britannica è qui un'arma a doppio taglio orientata solo verso la risoluzione di qualcosa sul quale non è stato ancora possibile indagare. Tutto appare eccessivo dal punto di vista di chi soffre per non poter vedere i propri figli e ogni situazione, evento o colpo di scena, è filtrato dagli occhi dell'amore.

Listen: un invito all'Ascolto

Gli intenti di "Listen" sono chiari e arrivano dritti al cuore, commuovendo in alcuni momenti e meravigliando in altri. Per quanto il film sembri lasciare da parte le motivazioni alla base della storia che forse sarebbe stato opportuno esplorare maggiormente, la pellicola cattura completamente l'attenzione del pubblico, risultando coinvolgente e fortemente capace di suscitare empatia. "Listen" riesce anche a stupire, con leggi e dettami che, agli occhi dei protagonisti, risultano folli, ma purtroppo veri. Una storia di ingiustizia sociale, che sfiora anche quella culturale ed economica, si intreccia con uno sconcertante business legato alle adozioni e alle famiglie affidatarie.

"Listen" parla di comunicazione e ascolto, dove Bela e Jota si rendono conto di aver chiesto aiuto proprio a quelle persone che hanno strappato loro i propri figli. Forse l'amore dei genitori non basta, suggerisce il film, ma si tenta davvero di aiutare chi ne ha bisogno? Il tema delicato di "Listen" apre più di uno scenario, per quanto l'obiettività si scontri con l'intenso dramma rappresentato. Una regia lineare e sicura e una fotografia che presenta una Londra grigia e chiusa mostrano una realtà amara e cruda. Una riflessione sulla complessa condizione degli immigrati in un Paese straniero e su un sistema d'assistenza che può anche sbagliare. Perché la rigida applicazione di una legge diventa troppo spesso disumanità?

Giorgia Terranova