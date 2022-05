Lettera a Franco : dramma in costume vecchia scuola con tante intenzioni ma poco smalto

L'ultimo film del regista cileno naturalizzato spagnolo Alejandro Amenábar si afferma come un dramma in costume vecchia scuola con tante intenzioni ma poco smalto. "Lettera a Franco" parla delle vicissitudini personal-politiche dello scrittore Miguel de Unamuno, rettore dell'università di Salamanca, allo scoppiare della guerra civile spagnola del '36. Pur conservando dei momenti narrativi in un certo senso appassionanti, il film non conquista come dovrebbe, risultando alfine un affresco sbiadito e anche un po' vuoto.

La ricostruzione degli eventi è abbastanza accurata, nonostante qualcuno vi abbia rilevato certe imprecisioni storiografiche; e anche gli sfondi appaiono adeguati ad una messa in scena piuttosto sontuosa. Tuttavia il ritmo resta eccessivamente compassato per buona parte del racconto, mentre delle pur ottime recitazioni non bastano ad elevare di molto il tono della pellicola.

Amenábar non si supera

Al netto della consueta magniloquenza nel montato, Amenábar questa volta non si supera, e il suo lavoro resta dunque su un piano discretamente superficiale, divenendo interessante ma solo sporadicamente. Manca di sufficiente tensione tragica, e il ritratto degli accadimenti appare quindi come poco coinvolgente.

"Lettera a Franco" è, in sintesi, un film con dei buoni valori produttivi ma con anche dei difetti, che difficilmente potrà pensare di ammaliare un pubblico non spagnolo, e forse anche quello si vedrà costretto a tirare qualche sbadiglio.

Mirko Tommasi