Leslie Nielsen è stato un famosissimo attore britannico dedito soprattutto e ruoli comici e alle volte demenziali, che ha sempre interpretato con uno stile caratteristico e indimenticabile. Di lui si ricordano soprattutto le interpretazioni nella trilogia di "Una pallottola spuntata", "Dracula morto e contento" di Mel Brooks e "L'aereo più pazzo del mondo".

Leslie Nielsen, 'morto e contento'

(Regina, Canada, 11 febbraio 1926 - 28 novembre 2010)

La sua famiglia è per metà gallese e per metà danese. Nato in Canada ma naturalizzato statunitense, il giovane Leslie studia alla Lorne Greene Accademy of Radio Arts di Toronto, prima di volare negli States.

I suoi esordi sono tutt’altro che comici, recita in ruoli marginali in film come il fantascientifico “Il pianeta perduto” del 1956, o il drammatico “Il ricatto più vile”, sempre del 1956. Poi è il protagonista dell’intenso “Una calda notte d’estate” del 1957 di David Friedkin e del western “La legge del più forte” nel 1958. Successivamente l’attore partecipa a diverse serie-tv come “Swamp Fox” del 1959 e “La parola alla difesa” in cui appare come guest star dal 1964 al 1965, per poi tornare a parti minori in film di fantascienza come “The Reluctant Astronaut” (1967) e “Change of Mind” (1969). A metà degli anni Settanta ricopre ruoli più importanti in pellicole come “L’avventura del Poiseidon” (1972), fino ad arrivare al 1980 con il thriller-horror “Non entrate in quella casa”.

Leslie Nielsen, 'la pallottola spuntata' del cinema

Ma la vera natura comica di Leslie Nielsen viene scoperta quando entra nel cast de “L’aereo più pazzo del mondo” (1980), come il Dottor Rumack, dando vita a una serie di gag esilaranti all’interno di un aereo. Da qui in poi la sua carriera è tutta in ascesa, trova la sua strada e non è intenzionato a lasciarla. A parte la parentesi del film horror “Creepshow” (1982), si dedica soprattutto alla commedia. Il regista settantenne Richard Brooks lo vuole a fianco di Sean Connery nel simpatico “Obbiettivo Mortale” (1982), ed è il personaggio principale nella serie-tv “Quelli della pallottola spuntata” (1982), che darà vita al filone cinematografico, diretto da David Zucker, che ironizza e beffeggia il genere poliziesco in voga in quegli anni. È del 1988 infatti “Una pallottola spuntata”, del 1991 “Una pallottola spuntata 2 ½ - L’odore della paura”, e del 1994 il conclusivo “Una pallottola spuntata 33 1/3 – L’insulto finale”. Tutti e tre gli episodi raccontano le rocambolesche avventure del tenente di polizia più imbranato del mondo a cui dà il volto con talento Nielsen. Il filone delle parodie continua con quella dell’Esorcista, “Riposseduta” (1990), poi l’attore vola in Italia per girare, insieme alla coppia De Sica – Boldi, “S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa” (1994) di Enrico Vanzina.

Nel 1995 Mel Brooks lo chiama per interpretare il cult “Dracula morto e contento”. La pellicola prende in giro in maniera simpatica ed irriverente la malvagità di un personaggio come il famoso sanguinario, con divertenti situazioni al limite del possibile. Il film riscuote un grande successo grazie anche all’interpretazione comica di Leslie Nielsen, che successivamente partecipa a lavori demenziali di minore successo come “Spia e lascia spiare” (1996), “Family Plan” (1997), “Mr. Magoo” (1998) e “Il fuggitivo della missione impossibile” (1998), dove non vengono sfruttate al meglio le doti dell’attore che lo distinguono dai colleghi comici. Nielsen infatti riesce ad abbinare l’espressività del volto ad impacciati movimenti del corpo con un risultato esilarante. Nel nuovo millennio torna a far ridere nelle famose parodie del filone “Scary Movie”, partecipa infatti al capitolo terzo (2003) e al quarto (2006).

Nel 2007 dopo il drammatico “Music Within”, accetta il ruolo dello sbadato nonno in “Superhero – Il più dotato fra i supereroi” (2008), che fa il verso alle innumerevoli pellicole di supereroi di questi anni, ed è il protagonista della simpatica serie tv “Doctorology” (2007).

Il 28 novembre 2010 si spegne, all'età di 84 anni, in una clinica di Los Angeles a causa di una polmonite, lasciandosi alle spalle più di sessant'anni di carriera nel cinema.

Sonia Serafini