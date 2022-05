Trama

Trailer Regia: Valeria Bruni Tedeschi

Cast: Baptiste Carrion-Weiss, Alexia Chardard, Louis Garrel, Léna Garrel, Liv Henneguier, Sarah Henochsberg, Micha Lescot, Farida Rahouadj, Vassili Schneider, Nadia Tereszkiewicz

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Francia, Italia, 2022

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: n/d "Les Amandiers" è un film diretto da Valeria Bruni Tedeschi, presentato in Concorso al Festival di Cannes 2022. Les Amandiers: la trama Alla fine degli anni ’80, i ventenni Stella, Etienne e Adèle hanno superato l’esame di ammissione per la prestigiosa scuola di Teatro fondata da Patrice Chéreau e Pierre Romans. I ragazzi vivono la loro giovinezza pienamente, affrontando i primi grandi cambiamenti, gli amori le passione e con essi. le prime tragedie.