Titolo originale: Zeby nie bylo sladów

Regia: Jan P. Matuszynski

Cast: Tomasz Kot, Agnieszka Grochowska, Robert Wieckiewicz, Tomasz Zietek, Aleksandra Konieczna, Jacek Braciak, Sandra Korzeniak, Adam Bobik, Jacek Grygorowicz, Sebastian Pawlak

Genere: Drammatico, colore

Durata: 160 minuti

Produzione: Polonia, Francia, Repubblica Ceca, 2021

"Leave No Traces" è un film in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema, tratto dal romanzo "Żeby nie było śladów" di Cezary Łazarewicz, ispirato a una storia vera che ricorda molto quella di Stefano Cucchi ucciso dopo un arresto per possesso di stupefacenti.

Leave No Traces: la trama

In Polonia nel 1983 il giovane Grzegorz Przemyk, figlio della poetessa Barbara Sadowska viene ucciso dalla milizia, dopo essere stato arrestato e portato in prigione, per essersi rifiutato di mostrare i documenti. Lo stato di legge marziale è sospeso ma non ufficialmente abrogato. Jurek è l’unico testimone del pestaggio e per farlo tacere l’intero apparato del regime formato da servizi segreti, milizia, media e tribunali cercherà di annientare lui e la famiglia della vittima.

Commento del regista

“I film sono uno strano tipo di specchio. Possono penetrare nelle pieghe più profonde dell’anima di una persona. Sia del protagonista sia dello spettatore. Ognuno può vedere un’immagine diversa riflessa in uno specchio, ed è in questa precipua caratteristica che risiede la bellezza del cinema. Questa è la libertà di cui abbiamo bisogno. Grzegorz Przemyk amava la propria libertà quando la polizia gli chiese di esibire la sua carta d’identità il 12 maggio 1983. Sapendo di non essere tenuto a mostrarla in quanto allora la legge marziale era stata abolita, non lo fece. Nessuno sa chi abbia inferto l’ultimo colpo fatale. Ha un non so che di kafkiano e ricorda altri casi contemporanei. La presenza di un testimone oculare è l’unica ragione per cui questa storia è venuta a galla. Il film mi ha dato l’opportunità di passare in rassegna le molteplici prospettive del regime comunista della Polonia degli anni Ottanta. Uno specchio a più strati che bisogna cercare di non infrangere. Solo con il supporto del ricordo, possiamo sperare che questo non accada nuovamente”.

Il regista Jan P. Matuszynski, che ha studiato con Kieslowski e Waida, ha già al suo attivo il documentario “Deep Love” del 2013 e il film “The Last Family” del 2016 sulla stravagante famiglia di artisti formata dal pittore Zdzislaw Beksinki, sua moglie Sofia e il figlio Tomasz critico musicale e traduttore.