Regia: Gianni Troilo

Genere: documentario, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Francia, 2018,

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 26 novembre 2018

Il cineasta Gianni Troilo mette in scena nella sua opera dal titolo "Le Ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce" la storia che si cela dietro il celebre dipinto delle Ninfee del famoso pittore impressionista francese.

Le Ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce: la storia del mistero celato dietro il famoso dipinto del maestro dell'impressionismo francese

Quando l'ex Primo Ministro Francese George Clemenceau si reca nel piccolo comune di Giverny, trova nella cantina della casa in cui è ospite un mucchio di tele accatastate la maggior parte delle quali hanno sono rappresentati dei fiori esotici, esposti al grande pubblico per la prima volta all'Esposizione Universale di Parigi del 1889. Un dipinto spicca su tutti gli altri nel quale è rappresentato un bellissimo giardino con uno stagno, nel quale galleggiano dei fiori con i petali bianchissimi. Le ritrovate in quella casa sono opere di Claude Monet, il padre dell'Impressionismo. E quei fiori dai petali carnosi, che galleggiano sulla superficie dell'acqua ed estendono le proprie radici nelle acque paludose, sono nénuphar, ma per Monet saranno sempre e soltanto Nymphéas, Ninfee.

Le Ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce: la regia e i contributi speciali

A dirigere la pellicola "Le Ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce" è Gianni Troilo al suo debutto dietro la macchina da presa, mentre a guidare gli spettatori alla scoperta dei suggestivi luoghi sono stati di ispirazione per le le opere del maestro Monet, ci pensa la voce dell'attrice francese Elisa Lasowski meglio nota per i suoi ruoli interpretati nella saga di "Game Of Thrones" nel 2013 e nel film "Versailles"del 2015. La consulenza scientifica del film, invece, è affidata allo storico Ross King, autore del best seller "Il mistero delle ninfee".