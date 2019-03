Le Grand Bal (2018)

Regia: Laetitia Carton

Genere: Documentario, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Barz and hippo

Data di uscita cinema: 2 maggio 2019

Un appuntamento che si ripete ogni estate da 27 anni con il protagonista assoluto: il ballo. Nelle campagne francesi, in Auvergne, si radunano da tutta Europa oltre duemila ballerini. É, in sintesi, ciò che la regista francese Laetitia Carton ha voluto mettere in rappresentanza nel suo film, in omaggio alla danza racchiusa in una “grand bal”, ovvero una grande palla.

L’idea, nasce nel 2015 insieme all’organizzatore di questi grandi incontri di danza, che, la stessa regista, entusiasta del grande spettacolo, in un'atmosfera davvero magica, ha voluto documentare passo passo, ricavandone un miscuglio di risate, pianti, canti, solitudini gioie.

Le Grand Bal: un'incantevole scia di emozioni

La musica suona dal vivo e la danza la fa da padrona dallo scottish, al rondeau, dal circolo circassiano alla Chapelloise, Bourrée, danze bretoni, Guasconi, Poitou per 7 giorni e 8 notti migliaia di persone da tutta Europa, si scatenano ai ritmi frenetici e veloci del ballo. Si balla, si balla e si balla ininterrottamente, sfidando la pioggia, il sole, il fango, il vento, tutti concentrati in questo posto sperduto della Francia, con un unico intento: non fermarsi mai. Un intreccio di vite energiche, che sfidano la fatica, andando oltre amarezze e delusioni. É sempre quella forza del muoversi a incoraggiare il proprio animo, ad abbattere ogni barriera, superando ogni ostacolo.

“Le grand bal”, è stato presentato al 71° Festival di Cannes, riscontrando un grande entusiasmo da parte della critica, ed è stato in concorso come Miglior Film documentario ai César. La pellicola è distribuita da Barz and Hippo e in occasione dell’uscita del film l’Associazione Folkambroeus farà una tournée nel corso della quale musicisti e danzatori rivivranno al termine delle proiezioni, le atmosfere del film con un un bal folk insieme al pubblico.