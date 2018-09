Titolo originale: Las Herederas

Regia: Marcelo Martinessi

Cast: Patricia Abente, Margarita Irun, Ana Ivanova Villagra, Ana Brun

Genere: drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Paraguay 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 11 ottobre 2018

"Le Ereditiere" è il film di esordio del regista paraguayano Marcelo Martinessi, che segue le vicende di due donne sull'orlo di una crisi economica ed emotiva.

"Le Ereditiere": due donne in crisi economica ed emotiva

Chela (Ana Brun) e Chiquita (Margarita Irun) sono due donne benestanti sulla sessantina, che convivono nella città di Asuncion in Paraguay. Sono entrambe ereditiere di due distinte facoltose famiglie paraguaiane e vivono serenamente insieme da quasi 30 anni. Purtroppo a causa di un tracollo finanziario, le due donne sono costrette a separarsi e a stravolgere totalmente le loro abitudini.

Per ovviare a un increscioso debito non saldato, Chela è costretta a svendere tutti i suoi beni, mentre la compagna Chiquita finisce in carcere.

Chela si ritrova improvvisamente da sola ad affrontare un radicale cambiamento del suo stile di vita. La donna riprende delle attività alle quali non era più abituata da tempo, come il dover guidare. Inoltre, per ovviare all'improvvisa mancanza di denaro è obbligata a trovarsi un lavoro.

Il susseguirsi di spiacevoli eventi portano l'ereditiera a intraprendere il lavoro di tassista per un gruppo di anziane signore dell'alta borghesia.

Durante il suo percorso Chela incontra una giovane donna di nome Angy (Ana Ivanova), con la quale stabilirà un rapporto personale molto speciale.

Chela/Ana Brun inizia così un percorso di rinascita spirituale ed emotiva, che la porta ad aprirsi nuovamente con il mondo e a uscire dalla gabbia d'orata che si era costruita negli anni in cui aveva vissuto nel massimo lusso e nel benessere.

Le Ereditiere: la regia e il cast

Il film "Le Ereditiere" segna l'esordio del quarantacinquenne regista paraguaiano Marcelo Martinessi. La pellicola è stata premiata al Festival del Cinema di Berlino del 2018 con l'orso d'argento nella categoria miglior attrice che è andato ad Ana Brun che interpreta il personaggio di Chela nel lungometraggio di Martinessi.