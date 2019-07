Titolo originale: Monster Hunt 2

Regia: Raman Hui

Cast: Tony Leung , Bai Baihe, Jing Boran, Li Yuchun, Tony Yang, Huang Lei, Sandra Ng, Eric Tsang, Wu Mochou, Song Xiaobao, Da Peng, Liu Yan, X-Nine

Genere: Avventura, Animazione, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Cina, 2018

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 24 ottobre 2019

“Le avventure di Wuba – Il piccolo principe zucchino” è ambientato nell’antica Cina in una dimensione dove esseri umani e mostri convivono assieme. Protagonista della storia è un mostriciattolo che si ritrova lontano dai suoi genitori umani che l’hanno adottato e si troverà a dover fronteggiare un perfido sovrano dei mostri. Wuba nato per diventare egli stesso un re sarà l’unica speranza per fermare una guerra civile tra le creature mostruose.

Le avventure di Wuba – Il piccolo principe zucchino: secondo capitolo

“Le avventure di Wuba – Il piccolo principe zucchino” è il secondo capitolo del film live action cinese campione d’incassi nel 2015 “Il regno di Wuba” con i suoi 385 milioni di dollari al botteghino.

Il regista di questo secondo capitolo è Raman Hui che in passato aveva collaborato con studi hollywoodiani come la Dreamworks Animation nei film “Kung Fu Panda”, “Shrek 3” e “Dragon Trainer”.

I protagonisti in “Le avventure di Wuba – Il piccolo principe zucchino” sono Tony Leung conosciuto per la sua interpretazione nel film “In the Mood For Love”, la pop star cinese Ly Yuchun e l’attore Tony Yang (“Cold War 2” di He Guozheng).

Al botteghino statunitense nella prima settimana di programmazione ha incassato 335 mila dollari, arrivando ad un incasso globale di 361 milioni a fronte di 143 milioni di budget.

Presentato tra gli eventi speciali dell’ultima edizione del Festival di Berlino, in Italia sarà distribuito nelle sale cinematografiche da Altre Storie.