Regia: Gabin Rivoire

Cast:

Genere: Documentario

Durata: 90 minuti

Produzione: Gran Bretagna, Belgio 2021

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 10 gennaio 2022

"Laurent Garnier - Off The Record" La leggenda della techno è un documentario contagiosamente nostalgico, dedicato a Laurent Garnier, dj di fama internazionale della musica techno. Garnier e altre leggende viventi, tra cui Jeff Mills, Carl Cox, Richie Hawtin e Miss Kittin, ci guidano, accompagnati da ritmi esplosivi, attraverso tre decenni di musica house. Chicago, Detroit, rave illegali, la Love Parade di Berlino: c'è di tutto, compreso il complicato rapporto tra la scena dance e le autorità francesi.

Laurent Garnier - Off The Record: La trama

Prima di Laurent Garnier c'era la musica house di Chicago e la techno di Detroit. Entrambi questi stili di musica dance si sono, successivamente mescolati l'uno con l'altro. Garnier è stato uno tra i primi a lavorare sul suo particolare marchio musicale, fondendo i due stili insieme. Nel frattempo è diventato uno dj di fama mondiale e le sue serate in discoteca da Londra a Tokyo diventano sempre più leggendarie. Il regista Gabin Rivoire intervista artisti del calibro di Jeff Mills e Carl Cox nel tentativo di raccontare a pieno ciò che ha reso Garnier un pioniere musicale.

Negli ultimi 30 anni, Laurent Garnier ha suonato in moltissimi club e festival famosi in tutto il mondo. Ha iniziato molto giovane, suonando dischi nella sua camera da letto. A 18 anni, dopo aver finito gli studi, trova lavoro come cameriere presso l'ambasciata francese a Londra. Dopo non molto tempo si trasferì a Manchester, dove nel 1987 gli fu chiesto di suonare per una serata nel leggendario club The Haçienda. Il resto è storia della musica techno.