Latte e la Pietra Magica (2019)

Regia: Andrea Deppert

Cast: n/d

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Germania, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 23 maggio 2019

Latte è un simpaticissimo porcospino, protagonista di questa pellicola per bambini. Il suo carattere è estremamente energico, per non parlare dell'infinita immaginazione della sua mente. Forse anche per questo, una delle sue più grandi passioni è proprio quella di raccontare storie... proprio a tutti, anche a quelli che non hanno più la forza di ascoltarla! Un giorno particolarmente sfortunato, tutti gli animali della foresta scoprono che la pietra magica non c'è più e, se non trovano una soluzione al più presto, rischiano di estinguersi. Questa sembra proprio una missione per la piccola Latte, che annuncia a gran voce che sarà proprio lei a recuperare la pietra magica per salvare tutti i suoi amici!

Latte e la Pietra Magica: un film per tutta la famiglia

Andrea Deppert dirige "Latte e la Pietra Magica", un simpatico film d'animazione di produzione tedesca che vede come protagonista un tenerissimo porcospino.

In Italia, il film arriva in sala il 23 maggio ed è distribuito da Notorious Pictures.