Regia: Davide Maldi

Cast: Luca Tufano, Mario Burlone, Lorenzo Campani, Enrico Colombini, Cristian Dellamora

Genere: Drammatico, colore

Durata: 84 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Movieday

Data di uscita: 7 marzo 2020

“L’apprendistato” è un film diretto da Davide Maldi, che fotografa il difficile percorso di crescita del suo protagonista.

L’apprendistato: un bildungsroman crudele

Il protagonista della pellicola è Luca, un ragazzino appena quattordicenne cresciuto tra le montagne, in un ambiente tanto bucolico quanto sospeso nel tempo, indefinibile. Per tutta la sua vita, quindi, il giovane ha conosciuto solo la realtà dei boschi in cui ha vissuto, tra battute di caccia e cicli naturali.

Sebbene ben più avvezzo a interagire con gli animali che con le persone, Luca viene convinto dal resto della sua famiglia a tentare di intraprendere la carriera di cameriere di hotel. A questo proposito, viene iscritto a un istituto alberghiero estremamente severo, molto all’antica dal punto di vista pedagogico.

La rozza fierezza del ragazzo, unita alla paura di sentirsi inadeguato in un ambiente del genere, così diverso dalle sue montagne, fanno sì che sin da subito Luca venga bersagliato di crudeli provvedimenti disciplinari nel tentativo di uniformarlo.

Cast e produzione

Non è la prima volta che il regista Davide Maldi decide di esplorare il modo in cui persone provenienti da comunità montane isolate facciano fatica a integrarsi nella società mainstream. Maldi ha infatti alle spalle “Frastuono” (2014), film in cui uno dei due protagonisti è un giovanissimo montanaro pistoiese ossessionato dalla musica techno.

“L’apprendistato”, come “Frastuono”, pone il proprio focus su dei ragazzi appena adolescenti e all’interno del cast figurano per questo molti attori emergenti. Tra di loro spicca il nome di Luca Tufano, il protagonista della pellicola.

Il film è distribuito in Italia da Movieday.