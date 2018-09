Titolo originale: L'apparition

Regia: Xavier Giannoli

Cast: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Anatole Taubman, Patrick d'Assumçao, Geoffroy De La Taille, Axelle Simon, Sandrine Ferraro, Elina Löwensohn

Genere: drammatico, colore

Durata: 140 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 11 ottobre 2018

"L'Apparizione" è un film drammatico del regista francese Xavier Giannoli, che indaga sul mondo delle apparizioni religiose.

In particolare, la pellicola, si concentra su un misterioso caso avvenuto in un villaggio del sud della Francia.

"L'Apparizione": una lode alla virtù dell'illusione

Jacques Mayano (Vincent Lindon) è il protagonista di questa commedia, si tratta di un giornalista di guerra per un importante quotidiano francese, che viene contattato dal Vaticano per indagare su una misteriosa apparizione avvenuta in un punto difficile da raggiungere delle Alpi che si trova nelle vicinanze di un piccolo villaggio del sud - est della Francia.

Anna (Galatéa Bellugi), orfana e novizia, è colei che dichiara pubblicamente di aver assistito all'apparizione della Vergine Maria, scatenando così la curiosità di migliaia di fedeli che si recano sul luogo nella speranza di poter assistere dal vivo al mistico evento.

Jacques, nonostante il suo scetticismo, decide comunque di far parte della commissione d'inchiesta canonica che indaga sulla presunta apparizione.

In questa storia sacro e profano si mischiano, bugie e presunte verità fanno da cornice al viaggio che il giornalista intraprende sulle Alpi per fare luce su questo emblematico caso religioso.

L'Apparizione: regia di Xavier Giannoli

Il cineasta francese Xavier Giannoli è noto al pubblico francese e non solo per aver diretto opere dissacranti che affrontano spesso il tema della truffa e dello smarrimento spirituale e sociale. Infatti, dopo il suo esordio come regista nel 2003 con il film "Corpi impazienti" ha firmato altre interessanti lungometraggi come "Quand j'étais chanteur" nel 2006 con protagonista Gérard Depardieu e nel 2015 ha ottenuto un discreto successo con la pellicola dal titolo "Marguerite".