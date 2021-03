L'amico del cuore: una garbata drammaturgia del dolore

"L'amico del cuore" rappresenta una garbata drammaturgia del dolore. E' un film che eleva sé stesso ben al di sopra della media dei film di genere, merito oltre tutto, se non peculiarmente, di un trittico attoriale (Casey Affleck, Dakota Johnson, Jason Segel) capace di fornire delle prestazioni al massimo grado di intensità. In assenza pressoché totale di pietismo lacrimoso, ma anzi, per mezzo di uno sguardo lucido e attento sopra la sofferenza umana, il film giunge gradevolmente a carezzare con sobria delicatezza le corde del cuore.

Mediante una frammentazione diegetica che lo fa saltare avanti e indietro nel tempo complicandone quantunque esiguamente la fruizione, la pellicola si muove lenta e severa in un atto di superamento del male attraverso l'amicizia e l'amore, sebbene con dei sussulti tipici del mélo, tuttavia in modo non affatto patetico.

Dei sentimenti esplorati in profondità

Il compito più difficoltoso di un dramma di malattia è appunto quello di metter in scena la sofferenza con fare gentile; e diremmo che il film in questo riesce in maniera impeccabile. I suoi sentimenti (la rabbia, la tristezza, il coraggio del distacco) vengono esplorati in profondità ed esibiti con grazia e cura.

"L'amico del cuore" è, dunque, una pellicola dolce e compassionevole, di quelle che fanno bene all'anima e delle quali non ci si dovrebbe assolutamente privare, se non correndo il rischio di vanificare una volta ancora il nostro sforzo sempiterno di comprensione dell'ineluttabile.

Mirko Tommasi