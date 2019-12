Regia: Saverio Costanzo

Cast: Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Alba Rohrwacher, Umberto Del Prete, Valentina Acca, Antonio Buonanno, Gennaro Canonico, Antonio Milo, Eduardo Scarpetta, Antonio Pennarella, Fabrizia Sacchi, Emanuele Valenti, Vittorio Viviani, Marco Pancrazi

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Italia, USA, 2018

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 27 gennaio 2020

La Nexo Digital porta al cinema in anteprima esclusiva i primi due episodi di “L’AMICA GENIALE. Storia del nuovo cognome”, secondo capitolo della saga di Saverio Costanzo tratta dal celebre best-seller della scrittrice Elena Ferrante.

L’AMICA GENIALE. Storia del nuovo cognome: l’esplorazione della giovinezza

La serie riprende dal punto in cui erano rimaste le due protagoniste, ormai adolescenti, alla fine della prima stagione. Lila si è sposata e ha acquisito il cognome del marito, come si evince dal titolo stesso, ma questo atto la porta verso un profondo spaesamento, facendola sentire alienata da se stessa e da parte della propria identità personale.

Anche Elena soffre, avendo realizzato di non sentirsi a suo agio né nel rione né altrove, ma la situazione inizia a mutare quando le due ragazze, in vacanza a Ischia, si imbattono di nuovo in Nino Sarratore, un loro amico d’infanzia. Nino è ormai uno studente universitario con un roseo futuro davanti a sé e il suo ritorno nelle vite di Lila ed Elena sconvolgerà molti equilibri prestabiliti.

Questa seconda stagione, composta da otto episodi della durata di cinquanta minuti ciascuno, segue dunque la crescita delle due ragazze, ormai quasi giovani donne. Lila trova una carriera di successo come venditrice di scarpe per i Solara, mentre Elena ha l’ambizione di andare a Pisa per frequentare gli studi universitari lì.

Cast e produzione

“L’AMICA GENIALE. Storia del nuovo cognome” è un progetto importante, alla cui realizzazione hanno partecipato svariate enti cinematografiche. La serie è infatti prodotta da The Apartment, Wildside, Fandango e in parte da Fremantle, con la collaborazione di Rai Fiction, HBO Entertainment e Umedia.

Per quel che riguarda i numeri del cast, si tratta di 125 attori e più di 8000 comparse, che hanno richiesto la realizzazione di un ingente numero di costumi di scena.