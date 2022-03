Regia: Valdimar Jóhannsson

Cast: Noomi Rapace, Björn Hlynur Haraldsson, Hilmir Snær Guðnason

Genere: Drammatico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Islanda, 2021

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 31 marzo 2022

“Dýrið", noto anche col titolo internazionale di “Lamb", è un film del 2021 diretto da Valdimar Jóhannsson, al suo esordio alla regia. La pellicola, con protagonista Noomi Rapace, è stata presentata nella sezione Un Certain Regard del 74º Festival di Cannes e in anteprima al festival Alice nella Città.

La storia narrata è ispirata ai racconti popolari e al folklore del paese del regista islandese che con questo lavoro esordisce alla regia. Nonostante la vicenda surreale il film affronta temi sociali concreti, come l’essere genitori, in un simbolismo in cui convergono il mondo umano e animale.

Lamb: la trama

Lamb, film diretto da Valdimar Jóhannsson, racconta la storia di María (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snaer Gudnason), una coppia che vive in una isolata fattoria immersa nella impervia natura islandese. I due possiedono un gregge di pecore da accudire e un lembo di terra da coltivare.

Un giorno, i due ritrovano un neonato nella loro proprietà. Rimanendo chiaramente stupefatti, ma anche tacitamente felici dell’accaduto, decidono di tenere il piccolo con loro. Tuttavia, ancora non immaginano che il loro momento di gioia è destinato a concludersi presto e che quel ritrovamento li porterà alla completa rovina...