Titolo originale: Life Itself

Regia: Dan Fogelman

Cast: Olivia Cooke, Olivia Wilde, Oscar Isaac, Samuel L. Jackson, Mandy Patinkin, Antonio Banderas, Annette Bening, Laia Costa, Caitlin Carmichael, Fernanda Andrade, Jean Smart, Sergio Peris-Mencheta, Alex Monner, Isabel Durant, Lorenza Izzo, Jake Robinson, Adrian Marrero, Kya Kruse, Charlie Thurston, Gabby Bryan, Jordana Rose, Bryant Carroll, Carmela Lloret, Grace Song, Micah Stock, Tony Manna, Yvonne Szacki, Noah Gaynor, Ed Crescimanni, Zach Page, Brian Deodat, Joseph Ruymen, Mikaela Steele, Manuel Ramos Morilla, María Dolores Rodríguez Villegas, Carmen Vique Rodríguez

Genere: Drammatico, colore

Durata: 118 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 21 febbraio 2019

"La vita in un attimo" è un film diretto dal regista e scrittore Dan Fogelman, con un cast che comprende, tra gli altri, Olivia Wilde, Oscar Isaac, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas e Annette Bening.

La vita in un attimo: le emozioni dell'esistenza

"La vita in un attimo" segue la storia di una giovane coppia di New York, dai giorni dell'università al matrimonio, fino alla nascita del primo figlio.

Gli inaspettati colpi di scena, le difficoltà e le piccole gioia della quotidianità, avranno un'eco non solo nella vita della famiglia, ma in diversi continenti.

Dan Fogelman è conosciuto in Italia per essere il creatore della celebre serie tv "This Is Us", nel corso della quale ha mostrato di saper rappresentare la condizione umana e le complicazioni della vita in maniera egregia, senza mai scadere nel sentimentalismo.

Con la sua delicatezza Dan Fogelman ha saputo raccontare per il grande schermo il dramma di una malattia terminale con "Quel fantastico peggior anno della mia vita" del 2015.

Le riprese di "La mia vita in un attimo" sono iniziate a New York il 13 marzo del 2017 e sono proseguite nel maggio in Spagna.

Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival a settembre 2018, ed è stato distribuito in America dal 21 settembre 2018.