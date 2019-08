Titolo originale: Nobody Dies

Regia: Quentin Krog

Cast: Marlee Van Der Merwe, Bennie Fourie, James Borthwick

Genere: Azione, Avventura, colore

Produzione: Sudafrica, 2019

Durata: 96 minuti

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 23 gennaio 2020

Diretto dal regista Quentin Krog, "La vendicatrice" è una storia d'azione e avventura, incentrata su una poliziotta fuori dagli schemi.

La vendicatrice: una donna d'azione

Erica van der Linde (Marlee Van Der Merwe) di professione fa la poliziotta e si occupa del programma di protezione testimoni a Città del Capo, in Sudafrica. Erica ha un metodo davvero particolare e fuori dagli schemi per svolgere la sua missione: per proteggere i suoi testimoni, anzichè garantirgli una nuova identità, una nuova casa, un nuovo inizio da cui ricostruire tutta la loro vita, lei semplicemente li espone. Grazie a questo metodo semplice ed efficace, la poliziotta si assicura di trarre il meglio da ogni situazione, risparmiando denaro e preservando il suo tempo mentre ripulisce il mondo dai malvagi, uno dopo l'altro. Le sue certezze, però, saranno messe in discussione quando si troverà ad occuparsi di un testimone particolare, Daniel Enslin.