La Tana: opera prima sull’elaborazione del lutto e la scoperta dell’amore

Parte da un cortometraggio presentato nel 2019 a Venezia nella sezione “Orizzonti” il primo film della giovanissima regista Beatrice Baldacci. Il tema è quello della malattia della madre, già raccontata nei ricordi d’infanzia presi da vecchie VHS mostrate nel corto “Supereroi senza superpoteri”. Ne “La Tana” la storia vera della regista si mischia con quella di una coppia di giovani che s'incontrano in una calda estate in campagna. Giulio (Lorenzo Aloi) è un ragazzo solare, non si può dire lo stesso di Lia (Irene Vetere) che nasconde dei segreti.

L’inizio è all’insegna delle relazioni pericolose, a causa dei giochi quasi sadici fatti da Lia. La morte aleggia su di loro e prende la forma di una fossa scavata per farci l’amore. La spiegazione di ciò è nella stanza buia della casa diroccata dove vive la madre malata della ragazza. Lei è sola nella sua cura, se si esclude un medico che arriva furtivamente nella notte.

Un film fresco ma non del tutto riuscito

I primi turbamenti amorosi dominano la prima parte del film. I due protagonista si muovono in spazi aperti verdi, con vicino dei laghi trasparenti. La regista gira in 4/3 e questo rende quasi irreale il tutto. Poi si avvale, come nel corto, dei vecchi filmati di famiglia. Dopo la luce, però, cala il buio che avvolge la tana del titolo. Come detto dalla stessa regista si tratta di un luogo caldo e sicuro dove rifugiarsi. Lì ci sarà l’epilogo della storia.

È impegnativo come film “La Tana”, perché c’è tanto del vissuto della Baldacci e non è sempre facile raccontarsi in prima persona senza perdersi. Comunque, in complesso come opera prima è piuttosto riuscita, anche se i due giovani interpreti sono acerbi come i loro personaggi. La malattia della madre di Lia è ostentata volutamente, forse più del necessario. É evidente che questo film è stato per la giovane autrice un lavoro catartico per affrontare il suo dolore, cosa che rende “La Tana” un’opera preziosa anche se imperfetta.

Ivana Faranda