Regia: Jean-Paul Salomé

Cast: Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs, Yvan Attal, François-Xavier Demaison, Pierre Deladonchamps

Genere: Drammatico, biografico

Durata: 122 minuti

Produzione: Francia, Germania, 2022

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: n/d

"La syndicaliste" è un film drammatico diretto da Jean-Paul Salomé e interpretato da Isabelle Huppert, presentato nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2022.

La syndicaliste: la trama

Maureen Kearney, rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese, decise di diventare un’informatrice, allo scopo di denunciare degli accordi segreti che scossero il settore nucleare francese. Tale guerra mossa contro la multinazionale la portò a ritrovarsi sola al cospetto di ministri e capitani d’industria. La conseguenza più drammatica delle sue azioni si concretizzò in un'aggressione in casa sua. Maureen si ritrovò legata a una sedia con la lettera A incisa sulla pancia, senza ricordo alcuno dell'accaduto.

Le indagini furono svolte in maniera veloce e serrata e la sindacalista si trasformò in breve, nella mente degli inquirenti, da vittima a sospettata.

Note di regia

Data la sua natura, il film rientra nella tradizione dei grandi thriller paranoici di cui sono particolarmente appassionato. Tocca temi attuali e scottanti come il posto occupato dalle donne nelle sfere del potere; l’importanza attribuita alle loro parole; e l’ipotesi che siano pazze e abbiano una natura manipolatoria. L’affare Kearney è la storia di un’informatrice, ma anche di una donna in un mondo di uomini non abituati a vedere donne rischiare il tutto per tutto per attaccare chi sta ai vertici. Questo lungometraggio mi ha dato la possibilità di continuare a collaborare con Isabelle Huppert, ma questa volta utilizzando un registro completamente diverso, e sempre con la volontà di farle interpretare un personaggio ancorato alla realtà.