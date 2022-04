Regia: Gregor Schnitzler

Cast: Nadja Uhl, Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski, Marleen Lohse, Milan Peschel, Max von der Groeben, Katharina Thalbach, Sophie Rois, Levi Kazmaier, Stephan Luca, Emilia Pieske, Rike Schmid, Cornelius Schwalm

Genere: family/avventura

Durata: 93 minuti

Produzione: Germania, Austria, 2021

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 28 aprile 2022

"La scuola degli animali magici" è un film diretto da Gregor Schnitzler, tratto dall’omonimo romanzo di Margit Auer, distribuito in Italia da Adler Entertainment.

La scuola degli animali magici: la trama

Ida è una bambina che si è trasferita da poco in una nuova città dove frequenta la Winterstein School. Come ogni nuovo arrivato, soffre decisamente l'ambientamento nella classe, anche a causa di alcuni suoi compagni. Tra tutti spicca Helen, estremamente dispettosa, che le impedisce di crearsi una cerchia di amici.

Il primo giorno di scuola Ida si ritrova seduta vicino all’altro bambino escluso dal gruppo, Benni.

Un giorno l’insegnante fa conoscere i bambini a Mortimer Morrison, che viaggia in giro per il mondo alla ricerca di “animali magici”. Ogni ragazzino ha come anima gemella uno di questi animali. Tra tutti, Ida la nuova arrivata e Benni l’escluso, sono i primi bambini della classe a ricevere un compagno magico. Benni avrà per compagna l’anziana e saggia tartaruga Henrietta, mentre Ida l’astuta volpe Rabbat.

Bambini e animali magici dovranno unirsi, quando a scuola inizieranno a sparire oggetti, per trovare il ladro colpevole dei furti.