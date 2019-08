Regia: Leo Muscato

Cast: Michele Venitucci, Deniz Ozdogan, Sara Putignano, Michele Cipriani

Genere: commedia

Durata: n.d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 12 settembre 2019

Il pluripremiato regista teatrale Leo Muscato esordisce al cinema con “La rivincita”, commedia dai toni agrodolce che ritrae con schiettezza le disavventure economiche di una famiglia dell’Italia Meridionale.

La rivincita: i soldi fanno la felicità

Vincenzo (Michele Cipriani) e Sabino (Michele Venitucci) sono due fratelli, figli di contadini delle Murge pugliesi, che si ritrovano a combattere contro le intemperie della miseria, aggravate dai desideri e dalle pressioni delle loro rispettive mogli.

Vincenzo, dopo aver deposto tutte le possibilità di far pace con il fisco, a causa di un assegno protestato dal fratello, si vede espropriare anche delle sue terre in cambio di un risarcimento irrisorio. Sabino non ha d'altra parte meno problemi, è infatti sempre alle prese con le stranezze di sua moglie Angela (Sara Putignano), costantemente senza soldi.

Una spiacevole serie di sfortune economiche trascina così i due fratelli in un vorticoso giro di strozzini, usurai, cravattari, avvocati falchi e burocrati ottusi. Come se non bastasse Vincenzo è perennemente sotto pressione a causa del desiderio di maternità della moglie Marta (Deniz Ozdogan), che sembra non riuscire a soddisfare. I quattro protagonisti si lasciano così coinvolgere in tragicomiche situazioni per cercare di sfuggire alla miseria, senza mai arrendersi ai colpi della vita.

Leo Muscato: dal teatro al cinema

"La rivincita" segna l’esordio cinematografico dell’acclamato regista teatrale Leo Muscato, vincitore nel 2007 del premio della critica come miglior regista di prosa. Muscato vanta anche un’eccellente carriera nella lirica, tanto da essersi meritato nel 2012 il premio Abbiati come miglior regista lirico e nel 2016 l’International Opera Awards - Opera Star come migliore regista. Nel 2018 decide così di ampliare i suoi orizzonti passando dietro la macchina da presa e portando sui grandi schermi un ritratto della sua terra natia: la Puglia.