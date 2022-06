Regia: Wilma Labate

Cast: Alma Noce, Luka Zunic, Rossana Mortara, Massimo Somaglino, Livia Rossi

Genere: Drammatico

Durata: 93 minuti

Produzione: Italia, Slovenia 2022

Data di uscita: 23 giugno 2022

“La ragazza ha volato” è stato presentato con successo a Venezia78 in Orizzonti Extra, arriva in sala il 23 giugno, con Adler Entertainment,.

La pellicola è l’ultima opera di Wilma Labate, basato su uno script dei fratelli D'Innocenzo.

Il film è prodotto da Tralab Srl e Nightswim Srl con Rai Cinema, in coproduzione con Staragara Institut (Slovenia), in associazione con Gianluca Arcopinto Srl, con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission e il sostegno del Mic.

Il direttore della fotografia è Sandro Chessa (Assandira), lo scenografo Flaviano Barbarisi (L’equilibrio, La volta buona, Bagnoli jungle), il montatore Mario Marrone (Il contagio, L’Alligatore), la costumista Metella Raboni (Luna rossa, Domenica), il produttore esecutivo Roberto Manni.

«È una storia fatta di personaggi che subiscono la vita nel disordine

e l'inerzia, - racconta Wilma Labate - "Nadia è una ragazzetta attraente che si muove nel grigiore, con una famiglia affettuosa ma immobile nel destino della periferia, non degradata, solo difficile e sciatta. È ambientata a Trieste, una città con le strade pulite e il centro

sontuoso stretto da vecchi quartieri operai e forti presenze balcaniche.

Ma la storia è universale e potrebbe essere ambientata in qualsiasi

città, grande o piccola, italiana o estera. In conclusione: la vita è molto più contraddittoria della finzione. Nessuno spazio per il giudizio».

La ragazza ha volato: la trama

“La ragazza ha volato” racconta la storia di Nadia, un’adolescente ‘scomoda’ che vive a Trieste, città di confine tra tante culture, un luogo spazzato da un vento potente, in cui la protagonista cresce coltivando una solitudine da cui uscirà in modo inatteso. Il film è interpretato da Alma Noce (Gli anni più belli) nel ruolo di Nadia, Luka Zunic (Non odiare) nel ruolo di Brando, Rossana Mortara (Habemus Papam, Vincere, Alaska) la madre; Massimo Somaglino (attore teatrale, per la prima volta sullo schermo), il padre; Livia Rossi (Hammamet, L’intrepido), la sorella.