Regia: Philippe Lacôte

Cast: Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmane Ouedraogo, Issaka Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille, Abdoul Karim Konaté

Genere: Drammatico, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: Costa d'Avorio, Francia, Canada, 2020

“La Nuit des Rois” è un film in Concorso nella sezione Orizzonti alla 77° Mostra Internazionale del Cinema.

La Nuit des Rois: la trama

Una notte magica nella prigione la Maca in Costa d’Avorio. Un giovane detenuto diventa “il romanzo” mentre il Dongoro, il capo dei detenuti si suicida perché molto malato.

Note di regia

"Con La Nuit des Rois volevo ritrarre la società ivoriana post-bellica attraverso il prisma della piùù grande prigione del Paese: Maca. Questo è un luogo di detenzione di cui serbo ancora immagini molto forti e che mi ha affascinato per lungo tempo.

Da bambino avevo l’abitudine di spingermi una volta alla settimana ai margini della Banco Forest a bordo di un taxi collettivo che usavo per andare a trovare mia madre, all’epoca detenuta per questioni politiche.

Poiché a Maca non esistono zone adibite alle visite, attendevo il mio turno tra i prigionieri che circolavano liberamente tra i gruppi di visitatori. Era un mondo che amavo osservare, sebbene non fossi in grado di decodificare tutto. Avevo l’impressione di trovarmi in una sorta di regno arcaico abitato da principi e lacchè...

Il film ruota attorno a questa ambientazione singolare. All’interno della prigione, ci immergiamo in una società che ubbidisce alle sue leggi e ai suoi riti. Uno dei rituali, vecchio come il mondo, prevede di narrare storie nelle ore notturne alla luce di una lampada... L’intero film si svolge nel corso di una notte di luna rossa. Il cielo, come sottolineato dal personaggio chiamato “Lookout”, si tinge di uno strano colore che si riflette all’interno della prigione, conferendo così una dimensione speciale alla notte. Con La Nuit des Rois, ci rendiamo conto che l’Africa è forse l’ultimo teatro antico di oggi, dove la tragedia e gli interessi del potere si manifestano allo stato grezzo, frontalmente e con forte impatto visivo".