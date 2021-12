Regia: Simone Aleandri

Cast: Mimmo Mignemi, Ambra Angiolini, Luigi Fedele, Francesco Di Napoli, Michele Eburne, Nicolò Galasso, Massimo Popolizio, Alessandro Haber, Anna Ammirati, Antonio Petrocelli, Massimo De Francovich, Matteo Carlomagno, Aglaia Mora, Fabio Pompili, Pietro Sarubbi, Pascal Zullino

Genere: Drammatico, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 27 gennaio 2022

"La notte più lunga dell' anno" è un film interamente italiano, ambientato nella città di Potenza. Il regista Simone Aleandri, premiato alla Festa del cinema di Roma e alla Mostra del cinema di Venezia per i suoi diversi documentari, dirige il suo primo lungometraggio. Nel cast Mimmo Mignemi, Ambra Angiolini, Luigi Fedele, Francesco Di Napoli, Michele Eburne, Nicolò Galasso, Massimo Popolizio, Alessandro Haber, Anna Ammirati, Antonio Petrocelli, Massimo De Francovich, Matteo Carlomagno, Aglaia Mora, Fabio Pompili, Pietro Sarubbi, Pascal Zullino.

La pellicola è disponibile nelle sale italiane dal 27 gennaio 2022.

La notte più lunga dell' anno: La trama

In una piccola città di provincia, nella notte più lunga dell’anno, che segna il solstizio d'inverno, tra il 21 e il 22 dicembre, si intrecciano quattro vicende. Quattro momenti di vita personali che in qualche modo si sfiorano l’una con l’altra. Un politico è sull’orlo del tracollo, mentre una cubista decide di cambiare per sempre la sua vita, un giovane è legato sentimentalmente a una donna molto più grande di lui e tre ragazzi senza stimoli sono in cerca di un’ambizione. Il tutto scorre, sotto l’occhio stanco di un anziano benzinaio, che mentre passa le ore più buie, nella sua stazione di rifornimento osserva la vita notturna della piccola città. La notte più lunga del mondo, sembra interminabile, scatena eventi improvvisi che fanno perdere tutti i punti saldi dei protagonisti cambiando le loro vite in destini inaspettati.