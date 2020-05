La Nona Porta: il giallo di Polanski

"La Nona Porta" è un film basato sul giallo di Arturo Perez-Reverte, adattato dal regista Roman Polanski. Nel cast principale troviamo Johnny Depp e Frank Langella.

"La Nona Porta" è forse il lavoro di Roman Polanski meno amato dal pubblico e dalla critica. Johnny Depp interpreta Dean Corso, un commerciante ed esperto di libri antichi. Boris Balkan (Frank Langella), un bibliotecario di New York, fornisce all'uomo un incarico di ricerca su un libro che finisce per acquistare, intitolato "The Nine Gates of the Shadow Realm". Balkan ci racconta che sono tre le copie esistenti del libro: l’incarico di Corso è trovare le altre due copie e garantire che solo una è veramente autentica.

In realtà, Balkan vuole usare la sua copia per evocare il diavolo, in virtù del potere garantito dalle illustrazioni contenute nel libro che sono, secondo lui, state realizzate dallo stesso Lucifero.

Negromanzia o follia?

I personaggi sono ben caratterizzati e i vari attori recitano in modo eccellente. Johnny Depp riesce a dar vita perfettamente al protagonista della trama, un personaggio che assume il compito affidatogli con distacco e sfiducia, ma che finisce per essere coinvolto dalla sub-natura e dalla magia nera con cui si scontrerà lungo il percorso.

Emmanuelle Seigner, che interpreta una ragazza senza nome, offre una buona interpretazione in questo film, con diverse linee e gesti che conquistano il nostro protagonista e anche il pubblico. Il suo personaggio è molto ambiguo e dona quel velo di mistero in più alla trama, mantenendolo fino alla fine. Risulta impossibile decifrare se la ragazza è umana, angelica o diabolica.

La direzione di Polanski, anche se non al livello dei precedenti capolavori come "Rosemary's Baby", riesce a soddisfare le aspettative del pubblico, consegnandoci un giallo da brividi. Il regista alterna la trama lineare a momenti emozionanti creando un'atmosfera al di sopra della media, portando l'attenzione dello spettatore a dividersi tra gli aspetti soprannaturali e il mistero della narrazione.

Una danza con Lucifero

La fotografia è comandata da Darius Kondji: ottimo lavoro con giochi di luci e scenari, che garantisce una costante integrazione tra il mondo soprannaturale e il mondo umano. È anche interessante evidenziare come le scene che non sono presenti nel libro ma sono state aggiunte appositamente alla pellicola da Kondji, arricchiscono ne arricchiscono la trasposizione.

Anche la scenografia risulta essenziale per lo sviluppo della trama. I paesaggi, le biblioteche e gli enormi castelli sono ambientazioni ideali per un giallo basato sul mistero di un vecchio libro. Anche i costumi dei personaggi appaiono adeguati e naturali, non accentuando in alcun modo caratteristiche soprannaturale che potrebbero portare lo spettatore a farsi delle domande prima del tempo.

Giovanna Mauro