Trama

Trailer Regia: Eugenio Cappuccio

Cast: Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, Sidy Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo Mastelloni, Miriam Previati, Alessandra Acciai e con la partecipazione di Isabella Ferrari

Genere: Drammatico, 2022

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: O1 Distribution

Data di uscita: 29 giugno 2022 "La mia ombra è tua” di Eugenio Cappuccio è un film presentato

al 68° Taormina Film Fest. Fandango e Rai Cinema presentano un film di Eugenio Cappuccio dall’omonimo romanzo di Edoardo Nesi. La pellicola è interpretata da Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, Sidy Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo Mastelloni, Miriam Previati, Alessandra Acciai e con la partecipazione di Isabella Ferrari. "La mia ombra è tua” è una produzione FANDANGO con RAI CINEMA ed è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci, con il sostegno della Regione Lazio, Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. La mia ombra è tua: la trama Il film segue una storia d’amore, iniziata quarant’anni fa e mai finita, in un viaggio attraverso l’Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep. Emiliano ha venticinque anni e si è appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, mentre Vittorio Vezzosi è un burbero scrittore di sessant'anni che da molto tempo trascorre una vita da eremita dopo aver pubblicato un unico libro, rimasto nella memoria di tutti. I due si stanno recando a Milano, alla Fiera-mercato degli anni Ottanta e Novanta, e decidono di mostrare il loro viaggio ricco di rocamboleschi e divertenti rovesci sui social. Lo scrittore ha deciso di tenere un discorso rompendo un silenzio durato da oltre vent’anni. Alla fiera ad attenderli ci sono Milena, il perduto amore dello scrittore, e una folla di follower, desiderosi di ascoltare il Vezzosi che getta uno sguardo sul suo passato, e sul nostro Paese, attanagliato dalla nostalgia e perso nel ricordo di sé.