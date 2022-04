Titolo originale: Gyokou no Nikuko-chan

Regia: Ayumu Watanabe

Genere: Animazione

Durata: 97 minuti

Produzione: Giappone, 2021

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 16 maggio 2022

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital in collaborazione con Dynit. Di questo progetto da parte "La fortuna di Nikuko", distribuito nelle sale italiane il 16, 17, 18 maggio 2022. La pellicola è tratta dal pluripremiato romanzo di Kanako Nishi ed è diretta da Ayumu Watanabe ("I figli del mare", "Space Brothers"), per la sceneggiatura di Satomi Ooshima ("Hataraki Man"). I character design e la direzione dell’animazione sono di Kenichi Konishi ("I figli del mare").

La fortuna di Nikuko: la trama

Kikuko è una ragazzina di 11 anni, che vive con sua madre Nikuko. La donna ha 38 anni, uno spirito allegro e appassionato e ha sempre voglia di mangiare qualcosa di squisito. L'unico problema di Nikuko è che si innamora sempre della persona sbagliata. La sua massima preferita è: "Essere ordinari è la cosa migliore", nonostante il suo carattere sia a tal punto esuberante da mettere in imbarazzo la figlia, combattuta tra il voler crescere velocemente e il voler restare per sempre bambina.

Kikuko vorrebbe restare nel luogo in cui vive e al contempo lasciare quel posto dove tutti conoscono tutto di ogni persona. Madre e figlia, completamente diverse tra loro, hanno in comune solo la convivenza su una barca al porto, tuttavia, insieme si troveranno ad affrontare le sfide quotidiane, fino a quando non sarà reso noto un inaspettato segreto…