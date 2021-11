"La fiera delle illusioni - After Alley" è un film diretto da Guillermo Del Toro, trasposizione cinematografica del romanzo "Nightmare Alley" realizzato nel 1946 dallo scrittore William Lindsay Gresham, già adattato per il grande schermo nel 1947.

La fiera delle illusioni - After Alley: la trama

Anni 40. In un luna park itinerante, l'affascinante ma sfortunato Stanton Carlisle conosce la chiaroveggente Zeena e il suo ex marito mentalista Pete. Convinto che la strada del successo sia per lui spianata, l'uomo decide di utilizzare il mentalismo per derubare la ricca élite della società newyorkese. Appoggiato da Molly, che non lo abbandona mai, Carlisle punta un magnate estremamente pericoloso che vorrebbe truffare con l'aiuto di una psichiatra misteriosa che potrebbe rivelarsi anche per lui molto letale.

Cast e regia

"La fiera delle illusioni - After Alley" è interpretato da Bradley Cooper che veste i panni di Stanton Carlisle. Cate Blanchettè la pericolosa psichiatra, mentre Rooney Mara ricopre il ruolo di Molly. La Chiaroveggente Zeena ha il volto di Toni Collette, accompagnata da David Strathairn interprete dell'ex marito Pete. Richard Jenkins ricopre invece il ruolo del magnate.

Guillermo Del Toro torna alla regia e realizza anche la sceneggiatura con Kim Morgan della pellicola, dopo aver realizzato l'apprezzato film "La forma dell'acqua" (2017) premiato con il Leone d'Oro alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e con quattro premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film e quello per il Miglior Regista.