Titolo originale: Kona fer í stríð

Regia: Benedikt Erlingsson

Cast: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson, Magnu´s Trygvason Eliasen, O´mar Guðjo´nsson, Juan Camillo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson, Haraldur Stefansson, Thorir Sæmundsson

Genere: azione, drammatico, thriller, colore

Durata: 101 minuti

Produzione: Francia, Ucraina, Isalnda, 2018

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 13 dicembre 2018

"La donna elettrica" (Woman at War) è una pellicola travolgente e fuori dagli schemi diretta da Benedikt Erlingsson presentata Festival di Cannes 2018, capace di unire emozione, impegno e divertimento. "La donna elettrica" racconta la storia di una donna che lotta contro un'industria locale che sta compromettendo la vita degli abitanti. Ma l'arrivo di un bimbo orfano metterà in discussione tutte le sue battaglie.

La donna elettrica: il racconto della "donna della montagna"

La protagonista, Halla, sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta. Conosciuta come "la donna della montagna", Halla è infatti un'appassionata ambientalista che ha ingaggiato una guerra solitaria contro l'industria dell'alluminio che sta cercando di espandersi nella sua Islanda. Armata di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra. Quando però una sua vecchia richiesta d’adozione va a buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà affrontare la sua sfida più grande diventare madre e rimettere in discussione le sue priorità.

La donna elettrica: la regia

Già regista del lungometraggio del 2013 "Storie di cavalli e di uomini", Benedikt Erlingsson colpisce al cuore con un ritratto di donna memorabile e un omaggio al paesaggio islandese di struggente bellezza. Il cineasta di origine irlandese ha anche un passato come attore affermato, tra le pellicole a cui a preso parte ricordiamo "Il grande capo"(Direktøren for det hele) regia di Lars von Trier del 2006 e in "Eldfjall" del regista Rúnar Rúnarsson nel 2011.