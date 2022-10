Trama Regia: Francesco Patierno

Cast: Alessandro Preziosi, Francesco Di Leva, Francesco Mandelli, Cristina Donadio, Andrea Renzi, Antonino Iuorio, Peppe Lanzetta

Genere: Drammatico

Durata: 87 minuti

Produzione: Italia, 2022 “La Cura” è un film, tratto liberamente dal romanzo di Camus “La Peste”, presentato in Concorso alla Festa del Cinema di Roma 2022, nella sezione Concorso Progressive Cinema. La Cura: trama In pieno lockdown Napoli è una città deserta. Una troupe si trova a girare un film ispirato a “La peste”. In un clima di paura e di silenzio quasi irreale il set si ferma e gli attori si vanno a confondere con gli abitanti del rione Sanità e di Mergellina. Un tempo sospeso per tutti, al quale reagiranno ognuno in modo differente. Note di regia “La Cura”, non è un semplice adattamento de “La Peste”, il celebre capolavoro di Camus, ma parte dalla storia originariamente ambientata in Algeria nel 1947, per raccontare con un meccanismo originale e coinvolgente i mesi che hanno cambiato il mondo, la società, le persone. In particolare, il film sposta l’ambientazione del romanzo nella Napoli dei giorni nostri e, oltre a un lavoro sulla lingua e i dialoghi diventati vicini al parlato di tutti i giorni, si concentra, su una struttura drammaturgica che riserva molte sorprese, sui grandi temi del disastro che ci ha colpito. La paura, il sentimento di separazione, il contrasto tra la scienza e la fede, e soprattutto la solidarietà e l’empatia tra le persone, come unico rimedio alla malattia. Il film alterna la vicenda reale di una troupe cinematografica che gira l’adattamento della Peste di Camus nei giorni più intensi del lockdown, e la storia di “finzione” della Peste che viene messa in scena. Quasi subito però, lo spettatore scoprirà che le due diverse linee narrative sono in realtà un’unica storia che procederà via via sempre più allineata in un gioco tra vero e finto che sorprenderà lo spettatore e lo coinvolgerà in una corsa senza respiro verso il finale.