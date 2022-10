La California: un film sulla terra di frontiera emiliana

La regista Cinzia Bomoll firma la regia e la sceneggiatura di un film molto originale, "La California", che rende omaggio la grande attrice di teatro Piera Degli Esposti, qui co/sceneggiatrice e voce narrante. La location è fondamentale per inquadrare la storia, che è un mix di thriller e di film psicologico. Dietro l’apparente tranquillità della provincia, ribolle la violenza e soprattutto quella degli uomini contro le donne.

La campagna è avvelenata dai fumi di un’industria di plastica, la stessa che ha arricchito uno dei protagonisti Bruscolo (Lorenzo Ansaloni) che guarda con bramosia Ester e Alice (le gemelle Provvedi), cresciute amorevolmente dal nonno Tuono ex partigiano interpretato da un eccellente Andrea Roncato. Le ragazze, identiche solo in apparenza, sono figlie di una donna depressa Palmira che non ha scelto la maternità e del suo compagno l’immaturo punk di provincia Yuri (Lodo Guenzi) piccolo allevatore di maiali. C’è poco o nulla nel paesino, a parte un circolo Arci e un negozio di parrucchiera.

Cinzia Bomoll firma un film sul doppio al femminile alla ricerca della propria identità

"La California", intesa come quella americana, diventa un luogo metaforico per una storia italiana e più nello specifico emiliana. Tutti i protagonisti sono di lì, e la stessa regista è nata in quei posti per poi fuggirne. Ora è tornata a casa con un lavoro che potrebbe ricordare il western, come diceva Guccini “tra la via Emilia e il West”. La storia è corale e vede nel cast pezzi storici del cinema italiano come Andrea Roncato e virtualmente Piera Degli Esposti accanto ad absolute beginner come le sorelle Provvedi/aka Le Donatelle, Lodo Guenzi e Nina Zilli in una piccola parte. Provengono tutti dalla musica e per la prima volta sono attori. Non tutti sono in parte, il protagonista maschile in primis acerbo come il personaggio che interpreta.

La narrazione è lenta, per pura scelta registica, forse un filino troppo. Si fa un po’ fatica ad arrivare al finale noir. Tuttavia, ci sono ottimi spunti per ricordare eventi topici della storia recente dalla caduta del Muro di Berlino alla fine dell’Emilia rossa. Nella sua imperfezione, il film ha un cuore che batte e fa presa sullo spettatore, anche perché la voce narrante di Piera è l’ultima cosa che ha girato prima di morire. Lei c’è in un qualche modo e prende la forma di una signora vestita di nero come Ester la gemella dark. Una citazione a parte la merita Andrea Roncato, che nei panni del nonno partigiano fa una delle migliori interpretazioni della sua carriera. Un film interessante e fresco come le giovani attrici gemelle perfette per la parte alla loro prima prova attoriale, che non è male.

Ivana Faranda