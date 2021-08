Regia: Lorenzo Vigas

Cast: Hernán Mendoza, Cristina Zulueta, Hatzín Navarrete

Genere: Drammatico, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: Messico, USA, 2021

“La Caja” è un film in concorso alla É78ª Mostra del Cinema del regista venezuelano Lorenzo Vigas, vincitore del Leone d’Oro nel 2015 con la sua opera prima “Desde allà”. E’ stato il primo sudamericano a vincere il Leone d’Oro.

La Caja: la trama

Hatzin, un adolescente di Città del Messico, deve andare a prendere i resti del padre in una fossa comune. Per puro caso incontra un uomo molto somigliante al padre e inizierà ad avere dubbi sulla reale sorte del suo genitore.

Un film sulla paternità in America Latina

“In Messico e nel resto dell’America Latina esiste una quantità incalcolabile di famiglie smembrate, per le quali l’assenza della figura paterna è una realtà considerata ormai normale. Molti giovani crescono forgiati da questa assenza. Tale questione, fondamentale per definire la personalità di ogni individuo, mi ha particolarmente interessato come regista. Anche l’identità del nostro continente è collegata a questa realtà. Non è un caso infatti che in America Latina fenomeni come il peronismo o il chavismo abbiano lasciato un segno sociale, politico e umano così profondo: la figura del leader ha finito per riempire, da un punto di vista psicologico, quel vuoto, quel bisogno, rappresentando quel padre che non è mai stato presente in famiglia e di cui noi siamo alla disperata ricerca.

“La Caja” è l’ultimo capitolo di una trilogia che ho dedicato alla paternità in America Latina. La prima parte, il corto” Los elefantes nunca olvidan”, è stato il seme che ha poi prodotto il secondo capitolo, il mio lungometraggio d’esordio “Desde allá”. Così Vigas si esprime sul film in concorso a Venezia. Suo padre Osvaldo era un artista famoso a cui è stato molto legato, ma lui racconta nelle sue opere i padri assenti tipici del suo continente.