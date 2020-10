Regia: Ludovico Di Martino

Cast: Fabrizio Gifuni, Matteo Berardinelli

Genere: Drammatico, colore

Produzione; Italia, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 26 ottobre 2020

"La Belva" è un film diretto da Ludovico Di Martino e scritto da Claudia De Angelis, Ludovico Di Martino e Nicola Ravera.

La pellicola prodotta da Matteo Rovere è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Groenlandia.

La belva: trama

Leonida Riva, interpretato da Fabrizio Gifuni, ex tenente dal carattere molto solitario e losco, si è ritrovato molto spesso ad allontanarsi dalla sua famiglia a causa del suo lavoro e, in particolare a causa del servizio in guerra.

Suo figlio Mattia, il primogenito, non gli ha mai perdonato la sua assenza soprattutto durante l'infanzia, la figlia Teresa, invece, è affezionatissima al suo papà.

Leonida, ormai, ha messo da parte il suo passato da reduce di guerra e ha cercato di modificare alcuni lati del suo carattere che gli hanno dato la fama di uomo duro e cupo.

Il protagonista pur cercando di modificare quei lati del suo carattere, sarà costretto dopo il rapimento di sua figlia Teresa a trasformarsi nuovamente in qualcosa che credeva ormai sepolto nel suo passato, per salvare la sua bambina.

"La belva" narra una storia ad alta tensione emotiva, che porterà a mescolare sentimenti e azione e alla trasformazione di un uomo, in un vero nemico pubblico.

Il cast

Nel cast di " La Belva" troviamo oltre al nostro protagonista Fabrizio Giufini (Paolo Virzì "Il capitale umano" di Paolo Virzì), Matteo Berardinelli ("Petra" diretto da Maria Sole Tognazzi) con la sceneggiatura di Matteo Rovere ("Veloce come il vento", 2016), Ludovico Di Martino ("Skam Italia", 2019), Claudia De Angelis e Nicola Ravera Rafele.