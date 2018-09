Le musiche, che accompagnano magistralmente le lunghe scene del cammino fra i boschi del gruppo di briganti, e i costumi indossati dagli attori, in linea con l'epoca storica in cui si svolge la storia, richiamano senza però stereotipare i grandi film western del maestro Sergio Leone .

Nella storia della banda Grossi non ci sono vincitori, ma solo uomini che affrontano senza timore il loro crudele destino.

A fare da alter-ego alla banda c'è un uomo, un Brigadiere dei carabinieri , l'unico che in tutto il film dimostra di avere una morale ed è probabilmente l'unico "eroe" di questo racconto. Contro di lui, però, non ci sono solo i briganti, ma anche parte alcune figure istituzionali come quella del Prefetto , un uomo corrotto e altezzoso incurante della legge e delle regole di cui lui, invece, dovrebbe essererne il portavoce.

Ubriachi, avidi e violenti, Terenzio Grossi e i suoi uomini non sono di certo delle brave persone. Nel film "La banda Grossi" ci sono scene molto forti che mostrano stupri e sanguinosi omicidi, ma nonostante ciò, l'umanità e la fragilità di queste persone emerge nei lunghi dialoghi e nelle inquadrature in primissimo piano dei loro sporchi volti.

Il film a un primo impatto può apparire politicamente schierato, Grossi e la sua banda si oppongono con le armi e con il sangue alla nuove figure istituzionali che sono giunte nelle loro terre e alle scelte politiche perpetuate da queste. In realtà è la fame e la miseria, ma soprattutto, la voglia di riscatto verso la vita a muovere l'animo del protagonista e dei suo compagni.

Terenzio Grossi è un temibile bandito, fuggito dal carcere, dopo essere stato condannato a 12 anni di reclusione e lavori forzati. Una volta fuori, l'uomo riunisce la sua vecchia banda e dopo un primo momento in cui cerca vendetta per la sua famiglia, insieme al fratello Marco e ad altri 5 balordi inizia la sua personale battaglia contro il sistema precostituito. La storia è ambientata nel 1861, anno dell'unificazione del Regno d'Italia da parte dello stato piemontese e dei Savoia.

Sono persone semplici, contadini, braccianti, calzolai che imboccano la strada delle armi e della rivolta, per contestare un sistema corrotto, mossi da ideali che nascono da una profonda sofferenza sociale.

Il regista Claudio Ripalti firma un Western atipico , in cui viene raccontata una storia vera quasi dimenticata, fatta di uomini che scelgono il brigantaggio come fuga a una vita di schiavitù e di sofferenza.

Regia: Claudio Ripalti

Cast: Simon Phillips, Pietro De Silva, Orfeo Orlando, Cecilia Bertozzi, Leonardo Ventura, Mario Diodati, Mateo Çili

Genere: Western, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: EffeCinematografica

Data di uscita: 20 settembre 2018

"La banda Grossi" si ispira a una storia vera, conosciuta soltanto perché è stata tramandata per generazioni nei racconti e canti popolari. Il film ripercorre le vicende di una banda di briganti - formatasi nel 1860 all'alba dell'Unità d'Italia - che ha terrorizzato la regione delle Marche. Il gruppo mise in ginocchio le province di Pesaro e Urbino, commettendo numerosi omicidi, grassazioni, violenze e furti ai danni di potenti. A guidarlo fi un personaggio molto fiero e irrispettoso di nome Terenzio Grossi, un uomo che ha avuto il coraggio di dare voce a quello che gli altri tacevano. La sua impresa però venne ostacolata da un Brigadiere dei Carabinieri Reali, che cercò di catturarlo ad ogni costo.

La banda Grossi: un film per raccontare una storia dimenticata

"La banda Grossi" segna l'esordio alla regia di Claudio Ripalti che, per realizzare il suo primo lungometraggio, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Kickstarter riuscendo ad accumulare 72.000 euro in un mese trasformando la sua opera nel film italiano di maggior successo in fatto di raccolta fondi.

Il denaro raccolto è stato molto importante per la produzione perché si è aggiunto al budget iniziale della pellicola, prodotta da Cinestudio di Fermignano e co-finanziata dal Ministero per i Beni Culturali Mibac e dalla Regione Marche che ha visto nel lavoro di Ripalti un'occasione per raccontare quella parte dell’entroterra marchigiano tanto ricca di fascino ma ancora lontana dal turismo.

Per quanto riguarda il lavoro di produzione, per le riprese il regista ha deciso di stabilirsi proprio nelle zone in cui vengono narrati i fatti e ha portato la troupe, composta da più di 200 attori, a Pesaro e Urbino. Le riprese, svoltesi tra marzo e aprile 2017, sono durate 60 giorni.