L’anno che verrà (2019)

Titolo originale: La Vie Scolaire

Regia: Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Cast: Bakary Diombera, Adèle Galloy, Zita Hanrot, Alban Ivanov, Grand Corps Malade

Genere: Commedia

Durata: 111 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 5 marzo 2020

"L'anno che verrà" è una commedia francese che racconta la vita quotidiana di una scuola situata a Saint Denis. Con questo film il giovane Liam Pierron ha ottenuto una candidatura al premio Cesar 2020.

L'anno che verrà: a scuola a Saint-Denis

"L'anno che verrà" racconta la routine della vita quotidiana in una scuola di Saint-Denis, in Francia.

Samia (Zita Hanrot), una giovane studentessa, si trasferisce da un paesino nella regione naturalistica di Ardèche nel complicato college di Saint-Denis. La ragazza dovrà fare i conti con un cambio radicale del suo stile di vita. Per iniziare, a Saint-Denis viene imposta una ferrea disciplina, alla quale Samia non era abituata. Nonostante ciò la ragazza, colpita dalla vitalità degli studenti, riesce a stringere abbastanza facilmente amicizia con i nuovi compagni. In particolare, si trova a suo agio con Yanis (Liam Pierron), giovane vivace e intelligente.

Anche Yanis, come lei, condivide una delicata situazione personale, che tenta di nascondere dietro la maschera di un carattere insolente. Samia, percependo sin da subito il potenziale del suo amico, cercherà con tutte le sue forze di fargli capire quanto vale e di fare in modo che il ragazzo esprima tutto se stesso.