Regia: Thomas Vinterberg

Cast: Colin Firth, Léa Seydoux, Matthias Schoenaerts, Max von Sydow, Michael Nyqvist, Peter Simonischek, Martin Brambach, Guido De Craene, Geoffrey Newland, Steven Waddington, August Diehl, Matthias Schweighöfer, Zlatko Buric, Joel Basman, John Hollingworth, Gustaf Hammarsten, Lars Brygmann, Katrine Greis-Rosenthal, Bjarne Henriksen, Pit Bukowski, Tijmen Govaerts, Peter Plaugborg, Miglen Mirtchev, Helene Reingaard Neumann, Eva van der Gucht, Fedja štukan, Yakup Uzun, Guillaume Kerbush, Martin Greis-Rosenthal, Aske Bang, Magnus Millang, Chris Pascal, Kristof Coenen, Aymeric Bolé, Tanguy De Backer

Genere: drammatico, colore

Durata: 117 minuti

Produzione: Francia, Belgio, Lussemburgo, 2018

Distribuzione: Videa

Data di uscita: n/d

Thomas Vinterberg dirige un formidabile cast per la drammatica vicenda del sottomarino russo Kursk, che mozzò il fiato a tutto il mondo nell’agosto del 2000.

Kursk: una cruda storia di sopravvivenza

É il 10 agosto del 2000 quando la Russia, dopo dieci anni di prove, può finalmente mettere in pratica la sua ultima creazione: il nuovo sottomarino a propulsione nucleare k-141, Kursk. Considerato il nuovo gioiello della marina russa, grande come il doppio di un campo da calcio, a distanza di pochi giorni, un’esplosione nei fondali marini riesce tuttavia ad abbattere la sua mastodontica potenza: il Kursk affonda brutalmente nel gelido mare di Barrents. Dei 118 giorni uomini dell’equipaggio, si salvano dall'esplosione solo 23. La Russia rifiuta qualsiasi richiesta d’aiuto dei paesi stranieri, ma non è in grado di intervenire con le loro proprie forze: per nove giorni il destino dei 23 uomini è appeso un filo.

Kursk: il sottomarino che commosse il mondo

L’incidente del Kursk rimane avvolto da un velo di mistero, alimentato dalle numerose controversie dichiarate nelle diverse deposizioni. Dopo un’accurata serie di indagini, sembra essere giunti alla conclusione che la causa dell’esplosione sia riconducibile a una fuoriuscita di perossido d’idrogeno, che ha dato il via a un effetto domino che ha coinvolto diversi missili.

Dei 118 uomini a bordo, solo 23 non morirono sul colpo, tra questi Dimitry Kolesnikov, che ci lascia una testimonianza degli ultimi giorni di vita dei 23 superstiti, tramite un diario di bordo. Rifugiatisi nell’unico dipartimento non allagato, i 23 uomini non sono purtroppo riusciti a sopravvivere fino al salvataggio della nave di soccorso norvegese, che il 19 agosto riesce ad aprire il portellone del sottomarino, non trovando però nessuno.