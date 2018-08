Keepers – Il mistero del faro (2017)

Titolo originale: Keepers

Regia: Kristoffer Nyholm

Cast: Peter Mullan, Gerard Butler, Olafur Darri Olafsson, Gary Lewis, Søren Malling, John Taylor

Genere: thriller

Durata: N.D

Produzione: Gran Bretagna

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 15 novembre 2018

Il regista Kristoffer Nyholm porta sui grandi schermi un mistero di 118 anni che cerca ancora una spiegazione.

Incontaminati paesaggi diventano il teatro di un mistero dalle tinte noir

In una remota isola a largo della Scozia, la quiete di tre uomini, addetti a essere i guardiani del faro per sei settimane, viene scossa dall’arrivo di un misterioso naufrago, che porta con sé un baule pieno zeppo d’oro. La presenza di un tesoro sull’isola farà crollare gli equilibri dei tre uomini, che per garantirsi la proprietà del baule daranno sfogo ai loro lati più nascosti e brutali. Si apre così una sfida che ammetterà un solo superstite.

Il mistero delle isole Flannan



Le vicissitudine dei tre guardiani non sono solo il frutto dell’immaginazione di un gruppo di sceneggiatori, ma traggano spunto da un misterioso evento. Il 7 dicembre 1899 sulle isole Flannan, un piccolo arcipelago scozzese, venne eretto un faro per salvaguardare le vite dei marinai che, solitamente quando si trovavano a solcare quelle burrascose acque, finivano per schiantarsi sugli scogli. Furono così scelti quattro professionisti che sorvegliassero il faro per sei settimane, facendo a rotazione, garantendo che tre uomini fossero sempre presenti sull’isola. Ogni quindici giorni la nave Hesperus portava rifornimenti e il sostituto che avrebbe dovuto dare il cambio a uno dei tre custodi. Quando dopo una forte tempesta, il 26 dicembre 1900 la nave attraccò sull’isola i guardiani erano scomparsi. Setacciarono l’isola per anni, ma dei tre uomini non fu mai trovata traccia. Ciò che accadde ai guardiani in quel freddo dicembre del 1900 è ancora oggi un mistero, che forse è destinato a rimanere irrisolto.