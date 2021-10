Kate: un action baldo e trepidante

"Kate", con la regia del francese Cedric Nicolas-Troyan, è un action baldo e trepidante, veicolo di carneficine ed esplosioni di violenza che allettano lungo tutto il suo scorrere. Nonostante non brilli di una identità estrema che lo possa in qualche modo differenziare dagli altri film di genere, e seppur scarsamente supportato da una sceneggiatura poco in grado di sbalordire, esso si presta adeguatamente ad una visione ipercinetica ed esilarante.

Il regista fa buon uso di uno sfondo nipponico decisamente accattivante, sul quale si stagliano dei personaggi tratteggiati con meticolosità, ottenendo in tal modo l'effetto di divertire finanche lo spettatore meno avvezzo alla cinematografia d'azione. Fin dai suoi primi fotogrammi la pellicola promette dunque uno spasso che si realizzerà poi più compiutamente nelle sue fasi finali.

Un cast di prim'ordine

Il plauso per la buona riuscita del film va certamente ad un cast selezionato in modo ineccepibile. A partire da un redivivo Woody Harrelson, che col suo consueto cipiglio nobilmente minaccioso ottiene di temerne le reazioni ogni qual volta egli si affacci sullo schermo, per arrivare fino alla meravigliosa protagonista Mary Elizabeth Winstead, ben lungi dall'essere un'attricetta da quattro soldi, la quale offre una prestazione maiuscola, potremmo dire sprecata per una produzione Netflix: fisica, corposa e di grande intensità interpretativa.

Insomma, "Kate" sarà pur derivativo del filone eroico-femminista tanto di moda attualmente, e non estremamente originale nelle sue componenti. Esso rappresenta tuttavia un ottimo esempio di cinema di evasione come vorremmo poterne godere più spesso, sulle piattaforme e non solo.

Mirko Tommasi